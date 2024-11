川普防長人選赫塞斯被酸哪根蔥 潘斯顧問：別小看他

川普(左)提名保守派評論員兼電視主持人赫塞斯(右)擔任國防部長,引發各界討論,也有人批評這是高調的政治酬庸。 (路透)

總統當選人川普 12日宣布提名保守派評論員兼電視主持人擔任國防部 長,不僅震驚華盛頓更引發反彈,國會原預期川普會提名經驗豐富的議員或有國防政策經驗的人選;前副總統潘斯的顧問則表示,別小看赫塞斯(Pete Hegseth)。

政治新聞網站Politico報導,歷經川普執政的四年,國安官員與國防分析師已準備好迎接川普的驚喜,但赫塞斯的人事宣布仍讓他們措手不及。

曾在前總統布希(George W. Bush)政府擔任國防部次長的艾德曼(Eric Edelman)受訪時表示,「(川普)最重視忠誠度,看來這是最主要的遴選標準,看誰在電視上為他辯護的程度。」

有人更直接,匿名國防工業說客說:「這傢伙到底算哪根蔥?」

說客表示,他們希望找到「真正具備廣泛國防背景的人,那才會是好的開局」。

赫塞斯的選擇立即引起退伍軍人團體領袖的強烈反對,赫塞斯在川普前政府時期被提名為退伍軍人事務部部長時,就曾面臨反對聲浪。

赫塞斯是「自由退伍軍人」(Vets for Freedom)的前執行董事,也是「關心美國退伍軍人」(Concerned Veterans for America)的前執行長,後者為退伍軍人倡議外包健保,並接受保守派企業家科克兄弟(Charles and David Koch)贊助。

美國獨立退伍軍人協會(Independent Veterans of America)創辦人瑞克霍夫(Paul Rieckhoff)12日晚在「X平台」發文寫道,「赫塞斯無疑是美國史上最沒資格擔任國防部長的提名人,也是最高調的政治酬庸人選。美國,請振作。」

瑞克霍夫表示,他相信赫塞斯是「高效率且兇猛的媒體、文化與政治戰士,致力於重振『讓美國再次偉大』(MAGA);考量他效忠川普且獲得川普的信任,他應是川普的幕僚長或新聞秘書人選。」

前副總統潘斯的顧問蕭特(Marc Short)13日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時表示,「赫塞斯服役20年,在伊拉克和阿富汗 兩度獲得銅星勳章;我在他於『關心美國退伍軍人』任職時結識他,我認為大家太快低估赫塞斯,且我覺得這對許多希望看到五角大廈改變的人而言,是個受歡迎的變革。」