我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

川普防長人選赫塞斯被酸哪根蔥 潘斯顧問：別小看他

編譯陳韻涵／即時報導
川普(左)提名保守派評論員兼電視主持人赫塞斯(右)擔任國防部長，引發各界討論，也有人批評這是高調的政治酬庸。 (路透)
川普(左)提名保守派評論員兼電視主持人赫塞斯(右)擔任國防部長，引發各界討論，也有人批評這是高調的政治酬庸。 (路透)

總統當選人川普12日宣布提名保守派評論員兼電視主持人擔任國防部長，不僅震驚華盛頓更引發反彈，國會原預期川普會提名經驗豐富的議員或有國防政策經驗的人選；前副總統潘斯的顧問則表示，別小看赫塞斯(Pete Hegseth)。 

政治新聞網站Politico報導，歷經川普執政的四年，國安官員與國防分析師已準備好迎接川普的驚喜，但赫塞斯的人事宣布仍讓他們措手不及。

曾在前總統布希(George W. Bush)政府擔任國防部次長的艾德曼(Eric Edelman)受訪時表示，「(川普)最重視忠誠度，看來這是最主要的遴選標準，看誰在電視上為他辯護的程度。」

有人更直接，匿名國防工業說客說：「這傢伙到底算哪根蔥？」

說客表示，他們希望找到「真正具備廣泛國防背景的人，那才會是好的開局」。

赫塞斯的選擇立即引起退伍軍人團體領袖的強烈反對，赫塞斯在川普前政府時期被提名為退伍軍人事務部部長時，就曾面臨反對聲浪。

赫塞斯是「自由退伍軍人」(Vets for Freedom)的前執行董事，也是「關心美國退伍軍人」(Concerned Veterans for America)的前執行長，後者為退伍軍人倡議外包健保，並接受保守派企業家科克兄弟(Charles and David Koch)贊助。

美國獨立退伍軍人協會(Independent Veterans of America)創辦人瑞克霍夫(Paul Rieckhoff)12日晚在「X平台」發文寫道，「赫塞斯無疑是美國史上最沒資格擔任國防部長的提名人，也是最高調的政治酬庸人選。美國，請振作。」

瑞克霍夫表示，他相信赫塞斯是「高效率且兇猛的媒體、文化與政治戰士，致力於重振『讓美國再次偉大』(MAGA)；考量他效忠川普且獲得川普的信任，他應是川普的幕僚長或新聞秘書人選。」

前副總統潘斯的顧問蕭特(Marc Short)13日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時表示，「赫塞斯服役20年，在伊拉克和阿富汗兩度獲得銅星勳章；我在他於『關心美國退伍軍人』任職時結識他，我認為大家太快低估赫塞斯，且我覺得這對許多希望看到五角大廈改變的人而言，是個受歡迎的變革。」

川普 國防部 阿富汗

上一則

不滿馬斯克 跟X打對台的社群平台Bluesky人氣直竄

下一則

廚房清潔用品易生細菌 譚敦慈建議：每2周換1次菜瓜布

延伸閱讀

預測川普勝選被報復？Polymarket執行長遭FBI突襲查扣手機

預測川普勝選被報復？Polymarket執行長遭FBI突襲查扣手機
內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」

內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」
神秘賭客押對川普勝選 大賺8500萬美元

神秘賭客押對川普勝選 大賺8500萬美元
拜登白宮見川普喊「歡迎回來」 密談2小時

拜登白宮見川普喊「歡迎回來」 密談2小時

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕