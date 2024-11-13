憂心自己財務狀況？ 快檢視這五個評估指標

理財網站Moneywise報導，一份蓋洛普今年的民調顯示，36%的美國人認為自己的財務狀況「普通」，17%的受訪者認為「不佳」，擔憂自己財務狀況的人不在少數；要如何評估自己是否財務狀況良好，專家提供五個指標。

1. 有充分的應急資金

若有充足的應急資金，面對意外開銷或若被迫失業一段時間時才有資源應對。專家建議應急資金的金額要可以支付三至六個月的開銷，但若你是家中唯一的經濟來源，金額就要更高，雙薪家庭則是三個月就足夠，除非夫妻兩人在同一間公司或同一行業工作就要準備到六個月。

2. 能應付每個月增加的支出

生活開銷上漲並不罕見，若你的預算 能應付增加的支出，那就意謂財務狀況不錯，專家建議「50-30-20」預算支配法，意即50%預算用於必需品，30%用於想要購買的物品，20%用於儲蓄。若能在生活支出增加的情況下不用取消任何訂閱費用、挖儲蓄來用，就表示財務狀況很不錯。

3. 居住的費用未超過薪水的30%

「住」可能是最大筆的開銷，因為相關費用包括房貸、稅金、保險等，若所有的費用沒有超過薪水的30%，表示這負擔沒有太重，也表示不太會拖欠相關帳單。

4. 沒有積欠過多信用卡 欠款

信用卡會累積信用評分，持卡人需要負責任地使用，特別是現在利率很高；信用卡欠款通常會被認為「壞帳」，會影響信用評分。

5. 有和年齡相符的退休儲備金

Fidelity（https://www.fidelity.com/viewpoints/retirement/how-much-do-i-need-to-retire）提出一套退休儲備金和年齡階段的參考數值：30歲時儲備金是薪水的金額，40歲時儲備金是薪水的三倍、50歲是六倍、60歲八倍、67歲十倍，並稱這是「抱負偉大」的目標，若你的個人退休金 帳戶(IRA)或401(k)退休福利計畫餘額接近這個數字，就表示你能有個穩固的退休生活。