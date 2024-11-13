我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

憂心自己財務狀況？ 快檢視這五個評估指標

世界新聞網／輯
理財網站提出五個判斷自己是否財務狀況良好的指標。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Kaboompics.com）
理財網站提出五個判斷自己是否財務狀況良好的指標。示意圖，和本新聞無關。（取材自[email protected]

理財網站Moneywise報導，一份蓋洛普今年的民調顯示，36%的美國人認為自己的財務狀況「普通」，17%的受訪者認為「不佳」，擔憂自己財務狀況的人不在少數；要如何評估自己是否財務狀況良好，專家提供五個指標。

1. 有充分的應急資金

若有充足的應急資金，面對意外開銷或若被迫失業一段時間時才有資源應對。專家建議應急資金的金額要可以支付三至六個月的開銷，但若你是家中唯一的經濟來源，金額就要更高，雙薪家庭則是三個月就足夠，除非夫妻兩人在同一間公司或同一行業工作就要準備到六個月。

2. 能應付每個月增加的支出

生活開銷上漲並不罕見，若你的預算能應付增加的支出，那就意謂財務狀況不錯，專家建議「50-30-20」預算支配法，意即50%預算用於必需品，30%用於想要購買的物品，20%用於儲蓄。若能在生活支出增加的情況下不用取消任何訂閱費用、挖儲蓄來用，就表示財務狀況很不錯。

3. 居住的費用未超過薪水的30%

「住」可能是最大筆的開銷，因為相關費用包括房貸、稅金、保險等，若所有的費用沒有超過薪水的30%，表示這負擔沒有太重，也表示不太會拖欠相關帳單。

4. 沒有積欠過多信用卡欠款

信用卡會累積信用評分，持卡人需要負責任地使用，特別是現在利率很高；信用卡欠款通常會被認為「壞帳」，會影響信用評分。

5. 有和年齡相符的退休儲備金

Fidelity（https://www.fidelity.com/viewpoints/retirement/how-much-do-i-need-to-retire）提出一套退休儲備金和年齡階段的參考數值：30歲時儲備金是薪水的金額，40歲時儲備金是薪水的三倍、50歲是六倍、60歲八倍、67歲十倍，並稱這是「抱負偉大」的目標，若你的個人退休金帳戶(IRA)或401(k)退休福利計畫餘額接近這個數字，就表示你能有個穩固的退休生活。

退休金 預算 信用卡

上一則

切換一個洗衣機模式 一年可省下250美元

下一則

不滿馬斯克 跟X打對台的社群平台Bluesky人氣直竄

延伸閱讀

搭廉航手提行李多兩公分 她被收超過百元託運費氣炸

搭廉航手提行李多兩公分 她被收超過百元託運費氣炸
靠投資這三檔ETF 軟體工程師28歲就退休

靠投資這三檔ETF 軟體工程師28歲就退休
浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市

浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市
十個最宜居城市 林肯市生活費低、喜愛友善環境選它

十個最宜居城市 林肯市生活費低、喜愛友善環境選它

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕