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抱子甘藍苦苦又糊？ 換種料理方式變得爽脆美味

編譯潘勛／即時報導
用炙、煎、烘的調理法，可以讓抱子甘藍吃來美味爽脆。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）
用炙、煎、烘的調理法，可以讓抱子甘藍吃來美味爽脆。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

抱子甘藍極富營養，只是很多小孩只記得它們有苦味、糊糊的，吃一次一生都討厭，用煮的苦味更甚。專家表示，用炙、煎、烘的調理法，可以讓抱子甘藍菜變得美味，吃來爽脆，而不會感覺糊糊的。

「parade.com」報導，料理方法不同，造就抱子甘藍完全不同的口味，用煮的，既苦又糊；炙、煎、烘會讓這種菜變得有堅果味，可口得很，總之料理法造就一切不同。

抱子甘藍也能多種搭配，能搭培根、大蒜甚至蜂蜜，引出一抹甘甜。TikTok網紅貝拉(Balle)分享一種抱子甘藍的料理新方法，她把新鮮的菜切碎做沙拉。貝拉表示要做這道菜，你要準備很多抱子甘藍，但所謂很多，其實不一定，可由自己判斷要切多少。

@ballehurns

if you have brussels sprouts^

♬ Debussy Arabesque - Isabelle Perrin

貝拉把抱子甘藍刷擦成碎片，放進碗裡，看來就像高麗菜。之後貝拉攤平一些煮好的米在烘烤盤上，擠幾條辣椒油，把米烤到脆脆的，泛金黃色，接下來再把抱子甘藍、米飯、甜醬沙拉醬，還有一些葡萄柚汁，在一個大碗裡混合，做成一種酥脆沙拉，香濃又甜。

有些網友在影音上評論，「看來好漂亮」、「這種沙拉真的很好看，而且它可以是絕佳的底料，讓你加最愛的添料」、「過感恩節，可以加蘋果、葡萄乾還有切碎的杏仁果」、「抱子甘藍是很爽朗的蔬菜，可以打包票這種絕佳沙拉可以是飯前前菜，一整個星期的午餐前菜，用它就對胃極了。

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