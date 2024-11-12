早晚都刷牙 齒還是黃… 牙醫曝少做「這點」還是沒用

如不是「每次吃完東西就刷牙」，牙齒長期仍難免因飲食染色。示意圖。（本報資料照片）

準新娘結婚前兩周驚見牙齒發黃，牙醫師指出，這通常是長期接觸深色飲食，尤其現代人常常離不開茶或咖啡 ，如不是「每次吃完東西就刷牙」，牙齒長期仍難免因飲食染色，如有亮白需求，建議先由牙醫師進行噴砂、清除表層汙垢，再搭配合規的改善方法，避免尋求偏方。

牙齒是人的門面之一，會影響外表與自信，現代人對外觀愈來愈重視，也提升牙齒整潔的關注度，開業牙醫師范姜閎韻指出，臨床觀察接受齒列矯正的民眾，往往也特別在意齒色，隨著醫療技術進步，使得愈來愈多人選擇兩者並行。

一名女老師小艾（化名）本身牙齒很凌亂，為了備結婚而接受矯正療程，卻在婚禮前兩周發覺，牙齒發黃的情況明顯，所幸經「噴砂」處理後，由牙醫師建議，使用可和牙套合併使用的合規美齒筆，矯正與亮白同步進行，順利解除危機，能夠滿意且自信地完成婚禮。

范姜閎韻表示，牙齒變色變黃，主要原因來自牙髓病變、牙質發育不全，或發育過程接觸到特定抗生素，如四環黴素等內在因素；茶、咖啡、可樂、紅酒等飲品，以及像是咖哩、巧克力、泡菜等深色食物和飲品，導致的外在因素，抽菸和嚼檳榔等不良習慣，同樣會影響齒色，還傷害健康。

許多人疑惑，明明每天定時刷牙，為什麼牙齒還是會漸漸變黃，范姜閎韻指出，多數人的習慣是早晚刷牙，但如果不是「每次吃完東西就刷牙」，長期下來，牙齒仍難免因飲食染色。

范姜閎韻提醒，想要牙齒亮白，務必選擇合規的齒色改善方法才安全有保證，如冷光美白、亮白牙膏、美齒貼片、美齒精華液、搭配牙托使用的亮白美齒筆，都是常見的方法，但無論哪種方法，第一步應先由牙醫師進行「噴砂」處理，清除表面污垢來還原齒色，才能讓後續的改善方法發揮最大效用。

范姜閎韻說，在使用任何產品前，務必確認合法與合規性，也可先諮詢醫師，他曾收治過齒色變得極度不自然的患者，原來是使用未經核准的美白貼片，導致額外花費金錢和時間處理，得不償失。