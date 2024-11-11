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「魔法壞女巫」娃娃染情色？包裝將電影官網誤印成色情網站連結

記者張聲肇／即時報導
玩具製造商美泰兒(Mattel)依據電影「魔法壞女巫」打造的洋娃娃包裝盒背後，該公司對此深表遺憾，並立即改正錯誤。(取自X平台)
玩具製造商美泰兒(Mattel)依據電影「魔法壞女巫」打造的洋娃娃包裝盒背後，該公司對此深表遺憾，並立即改正錯誤。(取自X平台)

玩具製造商美泰兒(Mattel)依據電影「魔法壞女巫」(Wicked)打造的洋娃娃包裝盒上，誤印了色情網站連結。該公司對此深表遺憾，並立即改正錯誤。

「魔法壞女巫」剛剛在洛杉磯舉行了首映會，本月稍後即將公開上映。美泰兒趁勢推出周邊商品，根據電影角色出品的限量洋娃娃，包裝盒上的電影官網連結，原本應該是www.wickedmovie.com，結果卻印成www.wicked.com；該網址其實是個成人電影網站，限18歲以上才能點閱。這個小烏龍，周末在社群媒體上引發議論。

美泰兒說，出包的產品主要在美國市場銷售，對這「不幸的錯誤，我們深感遺憾，並立即採取行動，改正錯誤。」

不過美泰兒並未說明，補救行動是否包括將印有錯誤網址的產品下架。美聯社報導，截至11日上午，亞馬遜、目標百貨等通路好像已經不再出售問題產品，印有錯誤連結的存貨也都已回收。

美泰兒建議購買到問題產品的消費者，將包裝盒丟掉，或把錯誤連結塗掉；若需要更進一步資訊，可和美泰兒客服人員聯絡。

美泰兒今年稍早開賣「魔法壞女巫」限量娃娃。今年7月，Instagram平台出現一段影片，顯示該片兩位主角辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)和亞莉安娜格蘭德(Ariana Grande)看到根據她們飾演角色「艾法巴」(Elphaba)和「格琳達」(Glinda)形象製作的洋娃娃後，大感驚豔，讚嘆不已。

改編自百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」分為上下兩集，上集預定11月22日上映，下集將於2025年秋季推出。

玩具製造商美泰兒(Mattel)依據電影「魔法壞女巫」打造的洋娃娃包裝盒背後，誤...
玩具製造商美泰兒(Mattel)依據電影「魔法壞女巫」打造的洋娃娃包裝盒背後，誤印了色情網站連結。該公司對此深表遺憾，並立即改正錯誤。(取材自亞馬遜)

目標百貨 百老匯 社群媒體

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