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CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

編譯盧思綸／即時報導
副總統賀錦利6日在母校霍華德大選發表敗選演說。（路透）
副總統賀錦利6日在母校霍華德大選發表敗選演說。（路透）

副總統賀錦麗今年大選慘輸共和黨對手川普，賀錦麗前通訊主任西蒙斯（Jamal Simmons）10日在全國電視節目提出爆炸性建議，喊話總統拜登在卸任前主動請辭，讓賀錦麗實現成為美國史上首位女總統的壯舉。

政治新聞網站Politico報導，西蒙斯在CNN節目「國情咨文」（State of the Union）表示：「拜登是非常傑出的總統，他已經實現許多競選承諾。現在，他還能兌現最後一個承諾：扮演過渡性角色。」

西蒙斯建議拜登1個月內請辭，讓賀錦麗接任美國第47任總統。他指出，如此一來就可以讓賀錦麗避免主持明年1月6日自己敗選後的政權交接儀式。美國副總統必須擔任選舉認證程序的角色。

西蒙斯認為，如此一來不僅能讓未來的女性參選人擺脫「首位女總統」的歷史包袱，還能打亂川普陣營的部署。

他特別提到，這將影響川普團隊已製作的「45-47」紀念商品，這分別指川普成為美國第45任和第47任總統。

西蒙斯補充，這項舉動將主導新聞議題，「此時此刻，民主黨必須學會在公眾面前展現戲劇性和透明度，做出選民期待看到的改變」。

目前沒有跡象顯示賀錦麗本人或其團隊支持這項提議。賀錦麗辦公室並未立即回應置評。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

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