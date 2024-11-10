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比全球標準高八度 日本女性聲調偏高、尖細 專家：為符社會期待

中央社／東京10日專電
日本聲音認知專家山崎廣子分析，「人類聲音是社會的產物」，日本女性這麼說話是為了符合社會期待。示意圖。（取材自pexels.com@Carlos Santiago）
日本聲音認知專家山崎廣子分析，「人類聲音是社會的產物」，日本女性這麼說話是為了符合社會期待。示意圖。（取材自pexels.com@Carlos Santiago）

在觀看西方的電影或新聞節目時，不少女演員和女主持人的聲音較為低沉，反觀日本女性給人的印象是大多聲調較高，尤其是動漫裡的女性角色時常聲音高亢。日本聲音認知專家山崎廣子分析，「人類聲音是社會的產物」，日本女性這麼說話是為了符合社會期待。

朝日新聞報導，山崎廣子表示，根據各種論文與實地調查，日本女性的說話聲調，和印度並列為世界上最高亢的語調之一。

她指出，說話聲的大小和聲調會受到語言特徵影響，像是抑揚頓挫和重音等，在某些語言當中，不同聲調起到區分語義的作用。例如中文對一個元音有5到7種不同的發音，所以說話時的聲調變化幅度很大。另外，說話者的體格也是一個重要因素。就像是小獅子會發出細細的「喵」叫聲，長大後變成低吼聲，這是因為聲帶和聲道變長，發出共鳴的身體也長大了。

然而，山崎指出，「即使考慮到這些因素，日本女性的聲音仍然特別高。從體格來看，一名身高約160公分的成人女性，她自然的發聲頻率應該在220至260赫茲，相當於鋼琴鍵盤中央的La到Do左右。然而，很多日本女性的發聲頻率達到300至350赫茲，甚至比全球標準的200至220赫茲高了一個八度，相當於幾乎是用假聲在說話。」

所謂「假聲」是指在說話時主要依靠聲帶的粘膜和韌帶部分震動，不太使用聲帶大部分的肌肉組織，這種發聲方式較為不自然。

日本很多女性會發出尖細的聲音，特別是年輕一輩時常發出所謂「動漫音」。這種比較嬌嗲的聲音通常是利用提升喉頭、縮短聲道來發聲，對於喉嚨造成很大負擔。

山崎分析，「日本女性原本可以發出更低的聲音，但為何要用這種方式強迫自己說話呢，這是因為社會，或者更明確地說，是男性在無形中對於這種聲音有所期待」。

她表示，新生兒在大約6個月大時開始用唇舌發聲，並非突然就能說話，而是先聽到大量聲音，在腦中逐漸形成用於說話的迴路。人在說話時，會通過耳朵或骨傳導，感知自己的聲音，同時也聽到周邊的聲音，在無意識中調整自己的發聲方式。

山崎說，成長過程中，不斷接收到的大量聲音數據成為參照，逐漸形成自己的聲音。因此可以說，聲音是由社會塑造的，而聲音也反過來塑造了社會。「所以當周圍的人聲音較高時，自己也會在不知不覺中跟隨這種趨勢，聲調變得更高」。

她指出，因此有些日本人在國內說話時聲調較高，但是在國外生活了一段時間後再回到日本，會發現聲調變得低沉了。

山崎指出，從生物的共通認知來看，高聲調通常代表「體型較小」，像是小孩子因為聲帶和聲道較短，所以聲音較高。也就是說，高音通常與弱小、可愛、需要被保護等形象聯繫在一起。日本女性可以說是在無意識當中受到暗示，認為需要表現出這種形象。「雖然不分男女，大家在不同場合都會切換聲調，但確實有些女性會在男性面前聲音突然變得更高」。

她也指出，不同聲調在不同社會的形象不同，例如美國曾有調查顯示，美國男性認為性感的女性聲音比較低沉，因此有些人甚至會刻意把聲音壓低，和日本正好相反，反映出異性或社會意識造成的影響。

山崎表示，她測量日本民營電視台10名女性播音員的發聲頻率，平均為340赫茲，相當於鋼琴中央Do更上一層的Fa音。而同樣調查美國、英國、德國、中國、澳洲、新加坡、香港的女性播音員，發現平均頻率是140赫茲，甚至比日本男性播音員還要更低。不僅是體格因素，也因為她們刻意用低沉有力的音調發聲。

她指出，日本女主播或播音員的聲音偏高，是因為在學校或電視台培訓時，就是以這種方式進行指導，無意之間被當成標準。

她在大學教課時，讓學生比對各國播音員的聲調，大家都為北歐和德國女性播音員聲音之低沉感到驚訝。這種聲音展現出與年齡相符的成熟感，不會像是日本刻意要「裝年輕」。這種現象似乎也反應了不同國家女性的「獨立意識」，以及女性在社會中的地位。

雖然光靠聲音無法簡單衡量社會的性別平等程度，但山崎指出，在性別落差指數（Gender Gap Index, GGI）較低（愈低為平等程度愈低）的國家當中，女性的聲調往往偏高，像是印度女性的聲調也偏高，該國的女性歧視現象很嚴重。

日本 德國 印度

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