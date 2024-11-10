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華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

世界新聞網／輯
Deel公司創辦人王碩。(取材自中國報chinapress)
Deel公司創辦人王碩。(取材自中國報chinapress)

胡潤研究院日前發布「2024胡潤百富榜」，一共有1094位企業家登上該榜單，包含30位90後富豪，比去年多了11位；其中，Deel公司創辦人王碩（Shuo Wang）以8.5億美元財富值，成為90後白手起家新首富，同時她也進入富比士（Forbes）「2024年美國白手起家女富豪榜」，排行第39名。

綜合時代財經與TVBS新聞網報導，現年35歲的王碩出生於遼寧沈陽，16歲跟隨母親來美國生活，當時她的英文還不流利，但會利用周末到當地的跳蚤市場擺攤賣滑板車，賺零用錢之餘也練習英文。

王碩隨後進入麻省理工學院就讀碩士學位，卻在2015年選擇退學，並創辦了Aeris公司，專門生產空氣空氣濾淨器。幾年後，Aeris營運逐漸步入正軌，並在亞洲、歐洲都設有分司，員工遍布世界各地。

但由於每個國家或地區的法規各不相同，如何方便快捷地和來自世界各地的員工簽合約、跨幣種發工資成了王碩最頭疼的事情。於是，王碩與合夥人於2019年創立了Deel，專注於幫助公司輕鬆聘用海外員工並支付薪酬。Deel提供一個平台，讓雇主可以用自己習慣的支付方式將雇員的薪酬轉給Deel，然後Deel再使用雇員習慣的收款方式轉交薪酬。

2020年新冠疫情爆發後，遠端工作愈來愈流行，也讓Deel的客戶開始爆發式增長。2021年，Aeris被機器人公司iRobot以將近1億美元收購，王碩收穫大筆財富，也更加專注於Deel營運。

報導稱，目前Deel目前擁有全球超過2.5萬家客戶，服務對象包含在YC上認識的小型初創公司，也有波士頓大型顧問企業；使用平台的企業與員工橫跨150多個國家。Deel的年經常性收入，也由2020年的400萬美元增長至2022年的1億美元，到了今年3月更是達到了5億美元。

如今Deel已躋身全球最大人力資源服務公司之列，其估值為120億美元，旗下有3000多名員工分布在不同國家，由於全面採取線上遠端工作，因此沒有企業總部和辦公室。

影音來源：Rex Salisbury

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