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芝加哥CEO送母「不限額信用卡」 感恩單親媽兼多職養大4孩

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
芝加哥一名單親媽媽辛苦養大四個孩子，大兒子長大後成為一名成功企業家，也回饋給媽媽更好的生活。圖為示意圖。(取材自unsplash/@adroman)
芝加哥一名單親媽媽辛苦養大四個孩子，大兒子長大後成為一名成功企業家，也回饋給媽媽更好的生活。圖為示意圖。(取材自unsplash/@adroman)

芝加哥一名單親媽媽獨自扶養四個孩子長大，儘管自己生病，仍堅持身兼多職盡全力給孩子最好的生活，如今長子成了公司的執行長（CEO），他也不忘媽媽的養育之恩，花了50萬美元讓媽媽退休之餘，也幫媽媽蓋了新房，給她信用卡、豪車盡情享受不用工作的生活。

根據「鏡報」報導，「M2Phenom」是一間幫助他人改善信用評分的公司，該公司的CEO庫普伍德（Dion Coopwood）從小被單親媽媽扶養長大，他從小看著媽媽辛苦工作的背影，即便罹患關節炎，仍堅持在工廠上班、兼職賣帽子，努力扶養四個孩子們長大，這也讓庫普伍德有了奮發向上的動力。

庫普伍德回想，他們的生活並不富裕，但是媽媽把他們照顧得很好，她沒有因為辛苦而將他們交給他人扶養或是吸毒，「這是充滿愛的家庭，每年聖誕節，她也會找到方法還滿足我們想要的一切。」

庫普伍德直言，在芝加哥南部長大不是件容易的事，因為他的成長環境充滿毒品和幫派，後來他靠著運動天賦拿到全額獎學金上大學，得以改變了他的人生。畢業後在保險、手機和太陽能等多產業擔任銷售員的他，事業相當成功，後來更是創立M2Phenom擔任CEO，累積了相當可觀的財富。

事業成功後，庫普伍德沒有忘記辛苦的媽媽，他把媽媽從芝加哥接到喬治亞州亞特蘭大，在住家後面蓋了一棟約15萬美元的小屋，還給媽媽一張不限額度的信用卡、跑車，讓媽媽盡情享受。除此之外，庫普伍德也常常帶著一家人出遊，如今的他們可以享受私人別墅、豪華餐點，一掃過去的陰霾。

庫普伍德表示，因為有過去的經驗，他才知道現在的生活有多麼不容易，他也感謝媽媽長年來的辛苦，同時也想透過自己的故事告訴大家：「只要願意投入時間和奉獻精神，就可以實現自己的目標。」

單親媽打工養大4孩！長子逆襲成CEO　砸千萬讓她提前退休

TVBS新聞網

CEO 芝加哥 退休 信用卡 聖誕節

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