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佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
佛羅里達州波克爾郡警方「皮膚柔軟」臥底掃黃行動中，逮捕了多名涉嫌賣淫的女子。(取材自X/@PolkCoSheriff)
佛羅里達州波克爾郡警方「皮膚柔軟」臥底掃黃行動中，逮捕了多名涉嫌賣淫的女子。(取材自X/@PolkCoSheriff)

非法移民成為美國總統大選討論焦點，共和黨總統當選人、前總統川普還誓言當選後，將執行「美國史上最大規模的驅逐」。佛州警方日前展開掃黃行動，抓出12間按摩店提供「性服務」，並逮捕了21名華人賣淫女子，甚至有女子擁有中國籍，警方將照片公開後，引發中國網友討論，大呼：「口味真重」、「美國人的錢真好賺」。

根據「FOX13」報導，佛羅里達州波克爾郡（Polk County）警方展開名為「皮膚柔軟」（Skin So Soft）臥底掃黃行動，便衣警探假扮客人，前往22間按摩店，向聲稱持有執照的按摩師購買，並接受合法按摩服務。

波克爾郡警長賈德（Grady Judd）表示，在接受審核的22家按摩店中，有12家沒有遵守法律規定。賈德還說，這些按摩店還從事一些非法活動，例如賣淫。

警方共逮捕了21名婦女，包括20名按摩師，其中有女按摩師因為臥底警探堅決拒絕性交易，而出手毆打，另一名女子則因在警察逮捕他人時妨礙公務而被捕。警方透露，被捕的女性都是華裔，其中3人是美國公民，其餘則持工作簽證

賈德透露，被捕的女性中年齡最大的64歲，最小的31歲。一名37歲的女子，向一名臥底警探收取了60美元的按摩費，卻試圖與警探發生全套性行為，還擋在門口，讓警探無法離開。

另一名64歲的女子則要求臥底警探支付1小時80美元的按摩費。賈德指出，當女子拿著油出來，把燈光調暗，卻開始按摩臥底警探的某些部位，構成了非法行為。當下臥底警探反覆表示，他只想要按摩。

賈德表示，他將與聯邦政府合作，撤銷這些非法工作者的簽證，「如果她們不是美國公民，我們希望把她們送回自己的國家。你來到這裡，即使是合法來的，你違反了法律，你就應該被遣返回你的祖國。」

消息傳到中國，有不少網友看到賣淫女子們的「芳容」驚嘆：「竟然全是大媽」、「老美口味這麼重？」、「四五十歲了還有這種市場」、「怎麼都是拐瓜劣棗，是不是抓錯了」、「美國人的錢真好賺」。

美警一舉逮21名華裔賣淫女　大媽級長相傳回陸網驚呆：口味真重

TVBS新聞網

工作簽證 美國公民 華裔 美國總統大選 非法移民

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