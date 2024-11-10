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十個最宜居城市 林肯市生活費低、喜愛友善環境選它

世界新聞網／輯
RentCafe選出全國宜居的城市前十名。城市示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）
RentCafe選出全國宜居的城市前十名。城市示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

紐約郵報（New York Post）報導，RentCafe根據17項指標，包括收入成長、可負擔的生活費、通勤時間等，在全國138個都會區中選出十個最宜居住的城市，緬因州的波特蘭（Portland）高居榜首。

以下是RentCafe的研究選出的宜居城市前十名。

1. 緬因州波特蘭

房價中位數：66萬1250元。

城市優點：教育機會、收入成長、運動設施

適合對象：健身愛好者、美食愛好者、年輕專業人員

2. 內布拉斯加州林肯（Lincoln）

房價中位數：24萬9250元

城市優點：生活費低、為數眾多的社區社團和俱樂部、強勁的就業市場

適合對象：有預算考量的專業人員、有社區意識及當志工意願的人、年輕家庭

3. 愛荷華州德梅因（Des Moines）

房價中位數：24萬9250元

城市優點：健康的食物來源、豐富的慶典、注重永續

適合對象：愛好自然的家庭、年輕的專業人士、在工作和生活中想取得平衡者

4. 明尼蘇達州明尼阿波利斯-聖保羅都會區（Minneapolis-St. Paul）

房價中位數：33萬1112元

城市優點：藝術和文化、大學林立、生活費低

適合對象：博物館愛好者、喜愛劇場的學生、運動愛好者

5. 密西根州安那堡（Ann Arbor）

房價中位數：58萬1232元

城市優點：綠地多、健身運動設施多、有機食物

適合對象：運動愛好者、美食愛好者、注重健康的人

6. 威斯康辛州米爾瓦基（Milwaukee）

房價中位數：22萬925元

城市優點：注重健康、家庭友善氣氛、承諾永續

適合對象：注重環保者、年輕家庭、喜歡健康生活者

7. 華盛頓哥倫比亞特區（Washington, DC）

房價中位數：61萬7千元

城市優點：藝術和文化、卓越的醫療保健、戶外活動

適合對象：歷史愛好者、注重工作的專業人士、年輕專業人士

8. 賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）

房價中位數：26萬9950元

城市優點：健康食物的來源、收入成長、社區意識

適合對象：藝術家、建築愛好者、追求健康生活的年輕家庭

9. 威斯康辛州格林貝（Green Bay）

房價中位數：44萬9900元

城市優點：大自然環境、市民的光榮感、家庭友善的景點

適合對象：悠閒的家庭、健身愛好者、喜歡緊密社區關係的人

10. 賓夕法尼亞州哈里斯堡（Harrisburg）

房價中位數：25萬8450元

城市優點：蓬勃的當地文化、健康食物、優美的景色

適合對Rent象：大自然愛好者、歷史愛好者、想住在友善環境的人

房價

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