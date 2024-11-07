12星座「常識人等級」排行 天秤最懂進退、他為了野心遵守常規

有的星座天生特別循規蹈矩。（取材自unsplash.com＠Ruthson Zimmerman）

有的人循規蹈矩，什麼事情都一板一眼，不違背社會規範，也有的人玩世不恭，有著自己的想法。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行誰是最恪守秩序，行為一切正常的「常識人」角色。

第12名 水瓶座

水瓶座不希望被常識所約束，寧願成為不拘一格的奇人，也不願做守規矩的普通人。

第11名 雙魚座

雙魚座重情義，可能因情感過於投入，做出常識範疇外的事。

第10名 金牛座

固執的金牛座堅持自我步調，無法用一般規則來約束他們。

第9名 牡羊座

牡羊座自我意識非常強烈，因此輕視社會常識。難以接受別人的規則或意見。

第8名 射手座

射手座雖然知道常識的存在，但對他們來說，常識並不是必須遵守的原則。

第7名 雙子座

雙子座思考靈活，很能理解常識，並在此基礎上進行一些無傷大雅的惡作劇。

第6名 天蠍座

天蠍座有敏銳的觀察力，加上不喜歡引人注目，因此會以此讓自己融入群體裡。

第5名 獅子座

獅子座具有領袖氣質，渴望在現有規則下取得成就，在眾人面前炫耀。

第4名 巨蟹座

巨蟹座熱愛「普通」，總是順應常識而活，甚至在不知不覺中成為「常識家」。

第3名 處女座

擁有模範生氣質的處女座，總希望各方面都保持得井然有序，彷彿心中有一張清單，什麼都要達到標準。即使再疲憊，也會保持一般常識，只是有時過於強調這點，反而容易引起他人厭煩。

第2名 天秤座

人際關係的高手天秤座，認為常識是最基本的素養。他們靈活運用常識，並根據場合氣氛做出應對。他們也瞭解到「自己的常識，在他人眼裡未必是常識」，因此能在進退上游刃有餘。

第1名 摩羯座

摩羯座性格古板而嚴謹性格，可說是充滿常識。他們不僅遵守一切規則，還會在努力成為榜樣。無論遇到什麼情況，都一定會履行承諾。他們有著強烈的社會野心，為了取得成功，就得人們接受和信任，因此總是展現出常識化的行為。