「立冬補冬，補嘴空」醫：食補可吃栗子、糯米、韭菜

立冬進補，民眾會透過食補或藥補提高身體抵抗力，不過高血壓、高血脂患者，應避免高油脂、過鹹食物；慢性腎臟病應避免高糖份、高油脂、高蛋白、過鹹食物。示意圖，（本報資料照片）

7日是24節氣的立冬，是代表冬天到來的第一個節氣，不少民眾會透過食補或藥補提高身體抵抗力，不過高血壓 、高血脂患者，應避免高油脂、過鹹食物；慢性腎臟病應避免高糖分、高油脂、高蛋白、過鹹食物；素食者應適量蛋白質、油脂攝取。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，立冬時節氣溫下降，屬於華人 傳統養生文化，民眾會透過飲食和生活方式的調整，來增強自身的抵抗力，立冬之後，人體消化吸收功能增強，適當進補能提高身體的抵抗能力、養精蓄銳，為來年的健康打下基礎。

詹永兆說，適當進補能提高身體的抵抗能力，有食補和藥補之分，食補一般人可多吃栗子、糯米、韭菜、羊肉、牛肉、鰱魚等禦寒力強的甘溫食物；藥補可結合花旗參、高麗參等切片，並包在雞、鴨肚中一起合燉，對於正處於生長發育期間的小孩有益，除飲食外，平時可進行輕度的運動，如八段錦、散步、太極等，促進血液循環、增強體質肌力，但仍應諮詢中醫師建議，針對個人體質做出最適合進補建議。

恩主公醫院中醫部部長張晉賢說，「立冬補冬，補嘴空」的諺語，強調在冬季來臨前積蓄能量的重要性，不過進補要循序漸進，立冬初期應先顧護脾胃，待脾胃打底後，中後期增補腎氣，以增強身體的抵抗力。

特別是對於感冒發燒、消化不良、慢性病三高 、體質容易上火的人，應避免「勁」補，以免加重病情，張晉賢表示，腸胃消化不良、胃脹氣、腸胃發炎的人，必須先將腸胃疾病治療好，才能進補；有些特別容易火氣大、口乾舌燥的人，也不宜進補。

北市聯醫林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏提醒，現代人營養充足、注意避免進食過多蛋白質、高油脂、過鹹、或過甜食物增加身體負擔；素食者要適量蛋白質、油脂攝取。

陳建宏說，高血壓、高脂血症患者冬令進補，注意避免高油脂、過鹹食物、避免過多加工食品，中藥材建議平補為主、溫補為輔，如四神湯、蓮子銀耳湯為主、溫補藥膳為輔；蛋白質建議選用低脂肉類，可以先將皮去掉再進行烹調，減少烹調時的用油量，也要避免用酒

陳建宏指出，糖尿病患者，避免攝取過高糖分、增加蔬菜纖維攝取，中藥材同樣建議平補為主、溫補為輔，食材以新鮮蔬菜，取代部分高碳水化合物（全穀雜糧類食物），減少含醣食物攝取，增加膳食纖維幫助穩定血糖，並避免攝取過多加工食品。

陳建宏表示，慢性腎臟病患者要避免高鈉、高鉀、高磷等過鹹食材，攝取適量蛋白質、適量攝取油脂，中藥材視個人體質選擇適當的進補方式，平補為主、溫補為輔；食材適量蛋白質和油脂，少喝湯、多喝水，尤其高湯中含過多高鈉、高鉀、高磷等會加重腎臟病病情，並避免過多加工食品。