我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普會廢CHIPS？學者：他講的是選舉語言 晶片法短期內安全

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「立冬補冬，補嘴空」醫：食補可吃栗子、糯米、韭菜

記者賴昀岫／台北即時報導
立冬進補，民眾會透過食補或藥補提高身體抵抗力，不過高血壓、高血脂患者，應避免高油脂、過鹹食物；慢性腎臟病應避免高糖份、高油脂、高蛋白、過鹹食物。示意圖，（本報資料照片）
立冬進補，民眾會透過食補或藥補提高身體抵抗力，不過高血壓、高血脂患者，應避免高油脂、過鹹食物；慢性腎臟病應避免高糖份、高油脂、高蛋白、過鹹食物。示意圖，（本報資料照片）

7日是24節氣的立冬，是代表冬天到來的第一個節氣，不少民眾會透過食補或藥補提高身體抵抗力，不過高血壓、高血脂患者，應避免高油脂、過鹹食物；慢性腎臟病應避免高糖分、高油脂、高蛋白、過鹹食物；素食者應適量蛋白質、油脂攝取。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，立冬時節氣溫下降，屬於華人傳統養生文化，民眾會透過飲食和生活方式的調整，來增強自身的抵抗力，立冬之後，人體消化吸收功能增強，適當進補能提高身體的抵抗能力、養精蓄銳，為來年的健康打下基礎。

詹永兆說，適當進補能提高身體的抵抗能力，有食補和藥補之分，食補一般人可多吃栗子、糯米、韭菜、羊肉、牛肉、鰱魚等禦寒力強的甘溫食物；藥補可結合花旗參、高麗參等切片，並包在雞、鴨肚中一起合燉，對於正處於生長發育期間的小孩有益，除飲食外，平時可進行輕度的運動，如八段錦、散步、太極等，促進血液循環、增強體質肌力，但仍應諮詢中醫師建議，針對個人體質做出最適合進補建議。

恩主公醫院中醫部部長張晉賢說，「立冬補冬，補嘴空」的諺語，強調在冬季來臨前積蓄能量的重要性，不過進補要循序漸進，立冬初期應先顧護脾胃，待脾胃打底後，中後期增補腎氣，以增強身體的抵抗力。

特別是對於感冒發燒、消化不良、慢性病三高、體質容易上火的人，應避免「勁」補，以免加重病情，張晉賢表示，腸胃消化不良、胃脹氣、腸胃發炎的人，必須先將腸胃疾病治療好，才能進補；有些特別容易火氣大、口乾舌燥的人，也不宜進補。

北市聯醫林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏提醒，現代人營養充足、注意避免進食過多蛋白質、高油脂、過鹹、或過甜食物增加身體負擔；素食者要適量蛋白質、油脂攝取。

陳建宏說，高血壓、高脂血症患者冬令進補，注意避免高油脂、過鹹食物、避免過多加工食品，中藥材建議平補為主、溫補為輔，如四神湯、蓮子銀耳湯為主、溫補藥膳為輔；蛋白質建議選用低脂肉類，可以先將皮去掉再進行烹調，減少烹調時的用油量，也要避免用酒

陳建宏指出，糖尿病患者，避免攝取過高糖分、增加蔬菜纖維攝取，中藥材同樣建議平補為主、溫補為輔，食材以新鮮蔬菜，取代部分高碳水化合物（全穀雜糧類食物），減少含醣食物攝取，增加膳食纖維幫助穩定血糖，並避免攝取過多加工食品。

陳建宏表示，慢性腎臟病患者要避免高鈉、高鉀、高磷等過鹹食材，攝取適量蛋白質、適量攝取油脂，中藥材視個人體質選擇適當的進補方式，平補為主、溫補為輔；食材適量蛋白質和油脂，少喝湯、多喝水，尤其高湯中含過多高鈉、高鉀、高磷等會加重腎臟病病情，並避免過多加工食品。

高血壓 三高 華人

上一則

不怕陌生人闖入 空服員曝住飯店6安全訣竅 衣架、毛巾成擋門神器

延伸閱讀

麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物

麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物
天冷 50歲男連3天吃羊肉爐補冬 脖子、頭皮全是痘痘

天冷 50歲男連3天吃羊肉爐補冬 脖子、頭皮全是痘痘
不同蛋白質 穩定血糖、護腸道

不同蛋白質 穩定血糖、護腸道
脂肪肝消失了 她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤

脂肪肝消失了 她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤

熱門新聞

有20年經驗的主廚分享她建議和不建議在好市多購買的牛排部位。(新華社)

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

2024-11-02 19:35
四生肖最愛笑又樂觀，日子過得很順遂。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

2024-11-01 00:45
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

2024-10-30 19:40
四星座即將鹹魚翻身。（取材自pexels.com@ Tetyana Kovyrina）

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

2024-11-03 00:25
四生肖下月運勢好。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

2024-11-04 22:50
今日美國報選出全美最佳十大咖啡連鎖店。咖啡示意圖。(路透)

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

2024-10-31 19:40

超人氣

更多 >
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事
8年前10歲登台犯睏 川普小兒子再隨父登勝選舞台

8年前10歲登台犯睏 川普小兒子再隨父登勝選舞台
麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物

麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物