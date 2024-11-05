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2理由不能幫 前空服員：放乘客隨身行李不是工作項目

世界新聞網／輯
前空服員凱特說，因為容易受傷且保險沒有理賠，空服員不會幫旅客把隨身行李搬到行李艙。(翻攝Kat Kamalani TikTok )
前空服員凱特說，因為容易受傷且保險沒有理賠，空服員不會幫旅客把隨身行李搬到行李艙。(翻攝Kat Kamalani TikTok )

前空服員凱特（Kat Kamalani）表示，時常有乘客請空服員幫忙把隨身行李搬到行李艙中，但大部分的空服員會拒絕，因為這個動作容易受傷，保險也沒有理賠。

紐約郵報（New York Post）報導，美國籍的凱特先前擔任空服員六年，她在TikTok上有將近1百萬追蹤者

凱特在影片中表示，常有乘客請空服員將他們的隨身行李放到頭上的行李艙中，並正確擺放，但這不是空服員工作的一部分。

@katkamalani

#stitch with @kaylakayla.1999 that’s facts!!! #travel #tips #askontiktok #CustomersMostLoved

♬ original sound - Kat Kamalani

凱特說，很多人以為這是空服員的工作項目之一，但其實不是，包括她先前服務的航空公司和很多其他間航空公司都對空服員說不要那樣做，因為受傷機率高，且也不在保險理賠範圍內。

凱特說，很多航空公司都有小卡，告訴乘客該如何置放隨身行李，至於正確放置方式，不是放橫的就是放直的，而若乘客無法將行李高舉過頭，那就也不應該期待空服員能做到。

網友在凱特的影片留言。一名網友說她也是空服員，她的同事都不會幫乘客把行李放到行李艙，因為那可能會讓背受傷。

在美國某間航空公司任職的網紅空服員米斯特（Cierra Mistt）之前也曾在TikTok影片表示，空服員幾乎不會出手幫忙登機旅客搬運行李，因為他們若因為替登機旅客搬運行李而受傷，不會因此獲得工傷賠償。

@cierra_mistt

flight attendant secrets are officially back! ✈️

♬ original sound - Cierra Mistt

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