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好市多價錢掃碼機離地太遠 網友怒喊對矮個子不友善

世界新聞網／輯
有網友指一間好市多新裝的價錢掃碼機太高，對矮個子顧客不友善。(歐新社)
有網友指一間好市多新裝的價錢掃碼機太高，對矮個子顧客不友善。(歐新社)

有網友在網路論壇分享好市多Costco）新裝設的價錢掃碼機，指新機器竟離地6英尺；照片曝光後大批網友留言表示憤怒，說這對矮個子的顧客一點都不友善，也有人笑說設計師可能是個巨人。

太陽報（The Sun）報導，網友在Reddit貼出好市多新的價錢掃碼機，指機器竟裝在離地6英尺高的牆上，並附上一個手扶額頭的無奈表情。

這名網友並未說出裝該台掃碼機的好市多地點，但有其他網友表示那是位於紐約市皇后區的好市多。

11374 got a new price checker 🤦‍♀️ mounted six feet off the ground
byu/stonecats inCostco

網友看到貼文中高掛牆上的價錢掃描機後紛紛表示憤怒，有人指責店家把機器裝這麼高，對身高較嬌小的客人來說根本違法，還有人打趣說，那台機器讓矮個子有自知之明，也有人說機器只能掃高單價物品。

有網友說他身高4英尺11英寸，不知道他要如何才能用到那台機器，「活在由高個子設計和打造的世界真煩人」；另一名網友說他身高6英尺1英寸，他若看到那台機器應該會笑出來，「是哪個傢伙把機器裝在這的？」

也有網友說，機器裝這麼高，身障者和老弱要怎麼使用，直言店家犯了大錯。

但也有身高高的網友稱讚店家，說終於有身高6英尺5英寸的他可以使用的機器。

好市多 Costco 紐約市

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