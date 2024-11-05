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NBA／史上第4貴球衣 喬丹1996-97賽季戰袍468萬售出

記者劉肇育／即時報導
「籃球之神」喬丹1996-97賽季公牛隊實戰戰袍，在蘇富比以468萬美元的價碼售出。（路透）
「籃球之神」喬丹1996-97賽季公牛隊實戰戰袍，在蘇富比以468萬美元的價碼售出。（路透）

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1996-97賽季公牛隊實戰戰袍，4日在蘇富比以468萬美元的價碼售出，創下NBA史上第4高的球衣售價，也是喬丹生涯除了「最後一舞」戰袍外，標價第二高的球衣。

這次蘇富比拍賣的球衣為喬丹在1996-97賽季穿著的實戰戰袍，他在該賽季至少有17場比賽穿著此球衣出賽，包括迎戰當年超級新秀艾佛森（Allen Iverson）的賽事，最終這件球衣也以468萬美元的競標價售出。

根據NBA球衣競標歷史，喬丹這件球衣將是史上第4高價，僅次於喬丹「最後一舞」球衣的1010萬美元，以及湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）2007-08的MVP賽季穿過的簽名球衣，售價為580萬美元；排名第3則是湖人傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）在1972年總冠軍賽穿過的冠軍球衣，售價490萬美元，這4件球衣都是通過蘇富比進行拍賣。

蘇富比人員表示，這件喬丹1996-97賽季穿著過的紅色球衣，是他前5個冠軍賽季中唯一經過認證的紅色球衣，過去一直由一位私人收藏家留存；這次一同拍賣的喬丹收藏品還包括他在「最後一舞」賽季的季後賽曾穿著過的簽名球衣（84萬美元）、北卡練習球衣和簽名鞋（13萬2000美元）、1988-89賽季比賽用球衣和球褲（108萬美元）以及1992年奧運夢幻隊金牌頒獎典禮上披過的美國國旗加上簽名（180萬美元）。

喬丹 拍賣 湖人

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