我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

商家木板封窗防美國大選暴動 10%選民怕內戰爆發

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

世界新聞網／輯
四生肖下月運勢好。（取材自pexels.com@Helena Lopes）
四生肖下月運勢好。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

中國媒體《新浪看點》點名生肖鼠、兔、羊、豬個性溫和又從容，不喜歡跟他人爭搶，11月開局特別順利，將有大筆財富入袋。其中屬鼠的人憑藉著敏銳的洞察力，發現了一些不為人知的投資機會；屬兔的人靠著良好的人際關係，在關鍵時刻得到意想不到的財富機會。

生肖鼠：智慧如流，財運亨通

屬鼠的人個性溫和機智且擅於觀察，11月將是其財運高光時刻，他們將靠著敏銳的觀察力，進而發掘不為人知的投資機會，並因他們的低調與謹慎，避開了激烈的競爭，最終獲得豐厚的回報。他們能以智慧的方式實現目標，自然得到一筆可觀財富。

生肖兔：平和心態，財源廣進

屬兔的人個性溫柔，心態平和，他們會以柔克剛，用智慧而非力量解決問題，11月將被一股神秘的力量所庇佑，財運亨通，無論是工作收入或投資回報，都超乎預期。雖然他們不會與人爭鬥，但很懂得建立良好的人際關係，因此能在關鍵時刻帶來意外財富。

生肖羊：隨遇而安，意外之財

屬羊的人個性隨和，對生命充滿愛與期待，不會追求過高的物質享受，11月的他們就像是被幸運之神親吻過一樣，各種意外的財富機會接踵而至，可能源於朋友推薦，也可能是在生活中發現的商機，他們靠著敏銳的直覺和好奇心，在不經意間捕捉到財富的蛛絲馬跡，從而收穫滿滿。

生肖豬：樂觀豁達，財運自然

屬豬的人個性樂觀豁達，對待生活總是抱持著積極的態度，他們在11月感受到好運，財運異常旺盛，可能是工作上的獎金，或是投資的小賺，都將接踵而來，正因他們都以平和的心去面對生活中的一切，樂觀豁達也為他們帶來金錢好運。

投資 生肖運勢

上一則

幼兒感冒藥根本沒用？兒科醫師說絕不讓孩子吃或用的五種東西

延伸閱讀

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持
4大生肖2025福星高照 鼠、馬投資看俏 1類人迎財運爆發期

4大生肖2025福星高照 鼠、馬投資看俏 1類人迎財運爆發期
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

熱門新聞

有20年經驗的主廚分享她建議和不建議在好市多購買的牛排部位。(新華社)

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

2024-11-02 19:35
四生肖最愛笑又樂觀，日子過得很順遂。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

2024-11-01 00:45
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

2024-10-28 19:35
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

2024-10-30 19:40
四星座即將鹹魚翻身。（取材自pexels.com@ Tetyana Kovyrina）

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

2024-11-03 00:25
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百