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幼兒感冒藥根本沒用？兒科醫師說絕不讓孩子吃或用的五種東西

世界新聞網／輯
兒科急診醫師說包含複合維生素小熊軟糖在內，有五種東西她不會給小孩使用。親子示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）
兒科急診醫師說包含複合維生素小熊軟糖在內，有五種東西她不會給小孩使用。親子示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

如何照顧小孩是很多人關心的議題；佛羅里達州的兒科急診醫師梅根（Meghan Martin）說，包含複合維生素小熊軟糖等五種產品，是孩子不需要、她也絕不會給孩子吃或使用的。

每日郵報（Daily Mail）報導，梅根時常在TikTok上分享流感或感冒流行期間的安全照護技巧，或解說醫學新聞，帳號名為「@Beachgem10」。她在最近上傳的影片中提出五種她不會讓孩子使用的產品，瀏覽次數超過350萬次。

1. 六歲以下兒童用的咳嗽感冒藥

梅根說那些藥又貴又沒有什麼效果，此外還有很多副作用，對感冒和咳嗽她推薦止痛藥「布洛芬」（Ibuprofen）和鎮痛退燒藥Tylenol，也可以多補充電解質補充溶液Pedialyte、運動飲料Gatorade或其他電解質溶液，還有以生理食鹽水沖洗鼻子、開啟加濕器。

2. 新孢黴素（Neosporin）藥膏

梅根說，這種藥膏很容易造成看起來像蜂窩組織炎的過敏，而她的方法是先用肥皂和水清潔患部，再塗上凡士林或Aquaphor。

3. 有香味的新生兒及嬰兒專用肥皂、乳液、洗衣精

梅根說，這讓很多孩子最終患有接觸性皮膚炎，或濕疹狀況惡化，變得很容易起疹子。

4. 向醫療上不需要的孩童銷售嬰幼兒奶粉

梅根說，絕對有一群孩子在醫療上需要這種奶粉，但其他大部分孩童不需要，這種奶粉對他們來說就是「有味道的飲料」而已，那些不需要的孩童應該吃食品和喝牛奶、水等食物；嬰幼兒奶粉很貴，給孩童吃變成教他們「喝熱量」而非「攝入營養」。

5. 複合維生素小熊軟糖

梅根說，這種軟糖就只是「上面撒了維他命的糖果」，也因為如此，攝入的維他命不一致也不準確，孩童吃了之後容易殘留在牙齒上，導致蛀牙機率大增，她說大部分的孩童不需要補充維他命。

@beachgem10

Gotta give props to the marketing departments of these products! These products are not recommended and can have side effects for kiddos #parents #doctor #kids #top5 #baby Disclaimer: For educational and entertainment purposes only and should not be regarded as medical advice or replace the advice of your physician

♬ original sound - Beachgem10

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