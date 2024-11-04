川普、賀錦麗誰會贏？BBC分析2人勝選的10大理由

美國總統選舉倒數，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普選情膠著。圖為工藝師製作的兩人塑像。(歐新社)

美國總統選舉倒數，民主黨候選人賀錦麗 與共和黨候選人川普 選情膠著，兩人在多數民調中仍難分軒輊。BBC分析兩人勝選各有5大理由：

川普可能勝出的理由

1. 他未握有權力

經濟是美國選民所關注的首要議題，儘管美國失業率維持在低點，股市蓬勃發展，但是大多數美國人表示，他們每天仍在與高物價奮鬥。

美國通貨膨脹在新冠疫情後，達到自1970年代以來最高水平，讓川普有機會問美國「你們現在比4年前過的要好嗎？」

2024年全球選民下架了好幾個執政黨，部份因為疫情後的高生活成本，而美國選民也似乎正渴望改變。

只有四分之一的美國人說他們很滿意美國現在的方向，三分之二的選民認為經濟前景不佳。

賀錦麗曾經試著要成為所謂帶來改變的候選人，但是作為副總統，她很難與不受歡迎的拜登 政府切割。

2. 川普的支持度似乎不受壞事動搖

儘管受到2021年1月6日美國國會山莊暴動事件影響，以及一連串起訴和前所未見的定罪，川普的支持度全年穩定維持在40%或以上。

雖然民主黨人和「絕不要挺川」的保守派人士認為他不適任美國總統，但大部份共和黨人同意川普所說的，他是政治獵巫行動的受害者。

在雙方競爭如此激烈下，他只需要在尚未做出決定而且對他沒有定見的選民中贏得足夠的票，就可以勝出。

3. 他對非法移民的警告引發共鳴

在經濟議題之外，選舉常常會受到某個情緒拉扯議題所決定。

民主黨希望這是墮胎議題，而川普則下注在移民議題。

在拜登政府領導下，美國邊境衝突創新高，湧入的移民對遠離邊境的州也帶來影響。民調顯示選民在移民問題上更相信川普，同時他在拉丁裔選民中的表現比上一次選舉要好很多。

4. 沒有大學文憑的人比有文憑的人多

川普對那些覺得被遺忘的選民的吸引力已經轉變了美國政治，讓像是工會成員這些傳統民主黨的支持者變成了共和黨支持者，並讓以關稅來保護美國工業幾乎成為常態。

如果川普可以提高鄉村和搖擺州郊區的投票率，將可以抵銷他在溫和、受過大學教育共和黨人中的選票流失。

5. 他被視為不穩定世界中的強者

川普的批評者說他透過討好世界獨裁領袖破壞了美國聯盟。

但川普視他的不可預測性為一項優勢，並強調，在他是白宮期間，世界沒有重大戰爭爆發。

許多美國人不滿美國提供數百億美元給烏克蘭和以色列，並且認為美國在拜登的領導下變更弱。

多數美國選民，尤其是男性，視川普為一位比賀錦麗要強大的領袖。

賀錦麗可能勝出的理由

1. 她不是川普

儘管川普有許多優勢，但是他仍然是個極為兩極化的人物。2020年，他為共和黨贏得創紀錄的支持，但是仍有多出7百多萬的美國人支持拜登。

這一次，賀錦麗強調川普回歸可能帶來的可怕景象。她稱川普是「法西斯主義者」，並且是對民主的一項威脅，並誓言要擺脫「戲劇與衝突」。

路透/益普索7月的一項民調顯示，有五分之四的美國人認為美國正在失控。賀錦麗希望選民，尤其是溫和派的共和黨人和獨立選民，可以視她為穩定的代表。

2. 她也不是拜登

民主黨在拜登退選時正面臨幾乎確定要敗選的一刻。在團結於擊敗川普之下，民主黨迅速發動賀錦麗的造勢活動。在一開始以讓人印象深刻的速度傳遞出更前瞻的訊息，使得支持者深受鼓舞。

雖然共和黨人將她與拜登一些不受歡迎的政策綁在一起，但賀錦麗讓一些對拜登的特定攻擊顯得多餘。

在這裡最明顯的不同是年齡，民調指出，選民對拜登的年齡是否適任總統感到擔憂。但是現在選情翻轉，川普成為角逐白宮大位最年長的候選人。

3. 她捍衛女性權力

這是美國最高法院推翻了1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權歷史性裁決，以及有關墮胎的憲法權力之後，第一場總統大選。

關心墮胎權的選民壓倒性的支持賀錦麗，在過去的選舉中，包括2022年的期中選舉，這個議題可以激發選票，並對結果帶來衝擊。

這次有大約10個州，包括搖擺州亞利桑那州在內，將就墮胎權該如何規範進行公投。這可能會推升對賀錦麗的選票支持。

她可能成為美國第一位女性總統的歷史性意義，也可能強化她在女性選民中的領先地位。

4. 她的選民較願意出來投票

對賀錦麗支持較強的群體，例如有大學教育背景以及老年人，他們較會出來投票。

民主黨在高投票率群體中的表現較好，而川普在相對低投票率的群體，例如年輕男性和沒有大學文憑的人當中取得了一些進展。

根據紐約時報/謝納學院的民調，川普2020年在已經登記但沒有出來投票的選民中遙遙領先。

主要的問題是，他們這次是否會出來投票。

5. 她籌募到更多資金、花費也更多

美國選舉非常燒錢已不是秘密，2024年可能會是有史以來成本最高的選舉。

但是如果說到支出能力，賀錦麗穩穩高居首位。根據金融時報最近的分析，賀錦麗自7月成為候選人以來，籌募到的資金比川普從2023年1月以來的整個時期還多。同時，賀錦麗的競選團隊在廣告上的花費幾乎是川普的2倍。

這有可能在如此競爭激烈的選戰中扮演角色，尤其在目前已被政治廣告不斷轟炸的搖擺州，他們的選民將決定這場大選結果。