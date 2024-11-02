我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調拉鋸 賀領先川0.5百分點 最後周末衝刺北卡拚場

取代英特爾 Nvidia納道指成分股 華府關切

NewsWeek民調：美生育率新低 30%年輕人「不想要孩子」

編譯廖振堯／即時報導
美國出生率不斷下跌，也成為今年大選的主要議題之一。圖為紐約州一家醫院的新生兒。(美聯社)
美國出生率不斷下跌，也成為今年大選的主要議題之一。圖為紐約州一家醫院的新生兒。(美聯社)

美國出生率持續下降，新聞周刊(Newsweek)與倡議組織「獨立中心」(Independent Center)聯合進行的民調顯示，30%的Z世代(1997年至2012年出生)和千禧世代(1981年至1996年之間出生)的年輕人既沒有也不想要孩子。

據報導，該調查訪問1200名45歲以下的可能選民，探討「年輕人的美國夢是否只是個夢」。除了三成的Z世代和千禧世代不想要孩子，62%表示已經或想要生孩子、9%表示不確定。23%表示由於氣候變遷，生孩子是不負責任的行為；60%持相反意見、17%表示不確定。

疾病防治中心(CDC)4月宣布美國整體生育率已降至歷史最低。許多公眾人物早已對此現象表示擔憂，如億萬富豪馬斯克曾發文稱「一個文明面臨的最大危險便是出生率下降」。

緬因大學的社會學教授布萊斯通(Amy Blackstone)對此並不感到驚訝，她表示，千禧世代多年來一直表達他們擔心人類影響氣候，特別是在碳足跡高得離譜的西方國家。她補充說，許多人開始將「非父母」視為「身分認同政治」(identity politics)的一部分，像是TikTok上很多人使用#childfree標籤，他們主張無子女是個有意義的類別，本身就值得認可。

前住屋及都市發展部長、右傾組織美國基石研究所(American Cornerstone Institute)創辦人卡爾森(Ben Carson)則說這股運動「反人類、反家庭、反生命」，美國人應該全力拒絕這種詆毀核心家庭的意識形態、珍惜家庭生活的美好。「身為美國人，我們有責任支持家庭、建立社區，培養下一代公民價值，為國家未來做好準備」。

布萊斯通支持「每個人做出最有利於自己的決定」，她還提到了本次選舉周期的首要問題之一：生育權，「他們(千禧世代和Z世代未來家庭)會被允許組建自己選擇的家庭嗎？還是政府會為他們做決定？」

副總統賀錦麗承諾將墮胎權作為關鍵優先事項；以最高法院2022年推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)而居功的前總統川普否認當選後將簽署全國墮胎禁令，表示仍希望由各州決定是否禁止墮胎。

墮胎 氣候變遷 馬斯克

上一則

世界最大圈養鱷魚澳洲逝世 超過110歲

延伸閱讀

博弈市場賠率顯示 川普勝選機率明顯下跌

博弈市場賠率顯示 川普勝選機率明顯下跌
年輕人缺乏運動、不曬太陽 當心骨質疏鬆找上門

年輕人缺乏運動、不曬太陽 當心骨質疏鬆找上門
黎慧心籲年輕人選出「改變社區」代表

黎慧心籲年輕人選出「改變社區」代表
大仁說財經／善變的心 Urban承認抓不住Z世代

大仁說財經／善變的心 Urban承認抓不住Z世代

熱門新聞

（圖／免費圖庫pakutaso）

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

2024-10-27 22:00
四生肖最愛笑又樂觀，日子過得很順遂。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

2024-11-01 00:45
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

2024-10-28 19:35
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15
四生肖下月工作運佳。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

2024-10-25 23:10
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

2024-10-30 19:40

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?
華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢