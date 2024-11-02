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百年來首見蕭邦華爾滋音樂手稿 引波蘭樂壇轟動

中央社記華沙2日專電
紐約市摩根圖書館與博物館的儲藏室發現一份被認是波蘭作曲家蕭邦，寫於近兩百年前的無名華爾滋舞曲樂譜手稿。(美聯社)
紐約市摩根圖書館與博物館的儲藏室發現一份被認是波蘭作曲家蕭邦，寫於近兩百年前的無名華爾滋舞曲樂譜手稿。(美聯社)

波蘭獨立英文網媒波蘭筆記（Notes From Poland）報導，在紐約曼哈頓的摩根圖書館博物館（Morgan Library and Museum）儲藏室發現的一份音樂手稿，確定為波蘭作曲家蕭邦創作。

報導指出，策展人麥克雷蘭（Robinson McClellan）意外發現一首不為人知的華爾滋作品，經確認是波蘭作曲家蕭邦的創作。這首作品僅長約一分鐘，是蕭邦已知作品中最短的華爾滋，也是自1930年代以來首次新發現的蕭邦樂曲，造成波蘭音樂界轟動。

這段樂曲寫在一張尺寸僅有102x130公釐的小卡片上。根據麥克雷蘭的研究，這張小卡片很有可能是蕭邦將其創作作為禮物的草稿，但他沒有簽名，因此推測他最終並未送出。

為了確定作品的真實性，麥克雷蘭聯合賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）的蕭邦專家卡爾伯格（Jeffrey Kallberg）進行了詳盡的研究。研究包括分析手稿的筆跡和樂曲結構，最終確認這首作品確實出自蕭邦之手。

麥克雷蘭表示：「這個新發現的華爾滋，拓展了我們對蕭邦作曲風格的認識，也引發了新的探索。這首曲子讓學者們更加好奇作品的創作時間和目的。」他期待這首曲子首次公開演奏時將成為古典鋼琴界的震撼時刻。

這一發現迅速傳至波蘭，引發音樂界轟動。波蘭弗羅茨瓦夫（Wroclaw）的利賓斯基（Karol Lipiński）音樂學院副校長普爾茲比爾斯卡-諾瓦克（Julita Przybylska-Nowak）在接受波蘭電視媒體TVN採訪時親自演奏了這首華爾滋。

曲目以獨特的情緒波動開始，帶著激烈且不協調的和弦，隨後轉為抒情的憂鬱旋律，讓人著迷並想探究蕭邦創作此作品的用意。

圖書館在發表聲明時指出，這種情感的急劇轉變在蕭邦其他已知華爾滋中從未出現。

蕭邦1810年出生於波蘭，在華沙長大，小時候就是音樂神童，20歲時去了巴黎，隨後再也沒有回到波蘭，1849年死於巴黎。

圖書館 博物館 曼哈頓

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