重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

預測市場平台Polymarket上有神秘人物重押3000萬美元賭川普（圖）勝選。如今這位人物透露，自己下注「只是想賺錢」。（歐新社）

華爾街 日報兩周前曾報導，預測市場平台Polymarket上有神祕人物重押3000萬美元賭川普 在美國總統大選勝出。如今這位人物接受該報專訪，透露自己是曾住美國的法國人，擔任過銀行交易員，下注「只是想賺錢」，並非企圖操控美國大選。

Polymarket是一個基於區塊鏈的預測市場平台，允許用戶對未來事件的結果進行投注。由於美國人線上賭美國選舉受到嚴格限制，Polymarket在美國不對一般用戶開放，以避免法律問題。

這位自稱為迪歐（Théo）的男子在Polymarket重金押注川普勝選，導致賭盤勝率顯示川普大幅領先。一種說法認為，這是外部勢力砸錢替川普造勢，企圖帶選戰風向。

這種人又被稱為「川普鯨魚」（Trump whale）。「鯨魚」一詞在金融和幣圈中通常用來形容資金充裕、能夠透過大額交易影響市場走向的大型投資者或個人。

Polymarket上周表示，在調查此案時聯繫上這位「川普鯨魚」。該公司稱，此人是擁有豐富交易經驗及金融服務背景的法國國民。

「根據調查結果，我們瞭解到此人是基於個人對選舉的看法採取的方向性立場。」Polymarket聲明指出。

華爾街日報指出，選舉觀察人士正仔細分析各種數據，試圖預測這場史上最具爭議且激烈的美國大選結果。預測市場允許人們對各種潛在事件進行投注，成為一種預測選舉贏家的可能方式。歷史研究顯示，多數情況下，選前在賭盤中賠率最優的候選人最終會贏得大選。

然而，「川普鯨魚」的出現暴露當今預測市場的局限：儘管今年Polymarket的交易量激增，但它的規模仍然小到足以讓一位有錢且帶有強烈傾向的個人，用數百萬美元的賭注左右價格變動。

迪歐自稱「毫無任何政治意圖」，本身是一位資深金融界投資人，願意在高度看好的交易中冒險投入數千萬美元，政治賭博對他來說是全新領域。

他表示，今年初開始對美國的民調 數據產生興趣。他觀察到許多民調在2016年和2020年低估川普，並推斷如果今年川普表現再度超出預期，將能擊敗賀錦麗。

迪歐也提到「害羞川普支持者效應」，意指人們不願向民調機構透露他們支持川普。「我認識許多美國人會投給川普，但不會告訴你，」迪歐說。當被問到民調機構經過前兩次大選所做出的改進，他表示「沒看到什麼實質性的改變」。

如果迪歐預測的川普大勝全數實現，他可望贏得超過8千萬美元，是他投資金額的兩倍以上。除了主要的選舉人團勝選押注外，他還押數百萬美元在川普贏得普選票，以及在賓州、密西根和威斯康辛等搖擺州獲勝。

如果賀錦麗勝選，迪歐的3千萬美元可能部分或全部賠掉。他表示這相當於他大部分的流動資產。

迪歐承認自己有些緊張。他表示對川普的勝利抱有信心，估計其勝選機率為80%到90%，但他也擔心最後可能會出現意料外的突發新聞而影響他的賭注，「隨時都可能有意外發生」。

迪歐拒絕向華爾街日報透露真實姓名，稱因為連親友都不知道他的財富，也不希望他們知道他押注川普。

華爾街日報指出，無法證實迪歐描述的所有細節。雖然他自稱用自己的資金下注，但無法排除他與任何政治組織或川普盟友有關的可能性。