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印度這檔股票太狂 單日暴漲6.69萬倍 刷新世界紀錄

編譯徐榆涵／即時報導
印度小型股Elcid Investments股價單日狂飆6.69萬倍，刷新世界紀錄。（路透資料照片）
印度小型股Elcid Investments股價單日狂飆6.69萬倍，刷新世界紀錄。（路透資料照片）

印度小型股Elcid Investments股價近日備受關注，在10月29日當天突然狂飆6.69萬倍，股價從3.53盧比（約0.042美元）漲至23.625萬盧比（約2300美元），刷新世界紀錄，且隔日繼續上漲，股價來到24.806萬盧比，總市值接近500億盧比（約5.94億美元）。

The Business Standard等報導，Elcid總部位於印度孟買，主要業務圍繞股票、債券、共同基金等投資，自2011年以來，股價維持在約3盧比的價格，但29日該股突然飆升至每股23.625萬盧比，漲幅6,692,535%，讓許多投資者和分析師都大感震驚。

資料顯示，該公司持有印度最大的塗料製造商之一Asia Paints 2.95%的股份，這些股份價值數百億盧比，Asian Paints的創辦人則持有Elcid 75%的股權。

這次Elcid股價之所以能大幅飆升，主要是由印度監管部門推動。此前，證券交易所舉辦特別會議，旨在評估類似Elcid這種股價遠低於其帳面價值的公司，提升流動性、協助發現這些股票的公平價格，使其更接近其帳面價值。隨後，在印度證券交易所為準確評估控股公司價值推出的特別電話拍賣會上，Elcid股價大幅飆升。

儘管Elcid漲勢驚人，自10月以來，印度股市表現不盡人意。受到外資持續拋售衝擊，印度股市兩大股指Sensex與Nifty 50於10月31日分別小幅走跌，主要因為企業獲利疲軟與股市估值過高，外資近一個月已拋售超過百億美元的印度股票。

印度 投資 證券

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