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大谷翔平父親恭賀奪冠 笑稱傳LINE訊息被兒子無視

中央社東京1日專電
大谷翔平。路透
大谷翔平。路透

洛杉磯道奇隊贏得美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍，日籍球星大谷翔平的父親大谷徹在日本媒體投書恭賀兒子，也幽默表示有傳LINE訊息給大谷說「我來看比賽了」，但那條訊息至今未讀取，「也許是傳錯對象了吧...。」

62歲的大谷徹曾是三菱重工橫濱社會人球隊的選手，也擔任過大谷翔平少年棒球隊的教練，在他的棒球之路上扮演重要角色。

大谷徹在Sponichi Annex刊出的文章中說，「翔平，恭喜你贏得了世界大賽，你從小就開始打棒球，能夠在有這麼多優秀選手齊聚的大聯盟中比賽，真的是一件很幸福的事情。雖然在第2戰傷了左肩，但能夠堅持到最後真的非常好。作為父親，我也感到非常欣慰。」

他說，「我和妻子、女兒還有孫子一起在道奇球場觀看了第1、2戰。不僅球場內坐滿，球場外也有許多球迷，讓我非常驚訝。看到他們發出比例行賽時更大的歡呼聲，我感到非常驕傲。」

他還說，第2戰的第7局，看到大谷嘗試盜壘時傷到左肩的那一幕，因為距離較遠，一剛開始看不太清楚，後來通過轉播畫面確認了。因為手腕和腳的傷比較常見，肩膀的半脫臼比較罕見，他也感到很驚訝。

大谷徹說，翔平剛開始打棒球的時候，他常告訴翔平，「滑壘容易受傷，要特別小心。」原本他就打算在第2戰之後回日本，看到大谷翔平受傷，讓他多少有點沮喪。不過，即使球隊再強，也不是每年都能打進世界大賽，能夠在現場看到翔平的表現，真的非常高興。「不過，我傳LINE說，『我來看比賽了』，那條訊息至今未讀，也許是傳錯對象了吧...。」

大谷徹表示，自從松井秀喜在2009年獲得MVP以來，洋基隊時隔15年再次打進世界大賽。當年翔平只有15歲，是2人一起練習棒球的那個時期，當時他不認為翔平是像松井那樣的長距離打者，也不像是長嶋茂雄或是王貞治。

他表示，所以他常常告訴翔平，「要以（鈴木）一朗為目標」，他自己理想中的打者是那種既能打擊又能跑壘，能多打二壘安打的選手。然而，「實際上我不知道翔平怎麼想的。他似乎沒有憧憬特定的選手。」

大谷徹最後寫下一名父親對兒子的期許，「最希望的就是他今後能夠注意身體，避免受傷，繼續加油。明年將在日本打開幕戰，同時也要回歸投手位置。雖然不知道能夠走多遠、堅持多久，但希望他能不留遺憾地打棒球。加油，翔平！」

世界大賽 大谷翔平 日本

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