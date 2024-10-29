我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

MLB／道奇弗里曼又開轟 洋基5比2追分

航班嚴重延誤須自動退錢 新規：國內航班3小時、國際航班6小時

記者胡玉立／即時報導
圖為旅客在芝加哥國際機場查看航班起降時間。(美聯社)
圖為旅客在芝加哥國際機場查看航班起降時間。(美聯社)

由聯邦運輸部統一規範的航空公司退款旅客新規定，28日起生效。運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，新規定為航空公司明確建立統一標準，各公司若取消或嚴重延誤或大幅變更航班，均須在20天內以現金或原始付款方式自動退款給搭機旅客。

布塔朱吉4月發布前述新規定時在聲明指出，「航空公司欠乘客錢時，乘客理當拿回他們的錢，毋須為此頭疼或討價還價。」

航空公司過去可以自行定義何謂班機「嚴重」延誤，乘客獲得賠償因航空公司而異。自即日起，運輸部統一規定的「嚴重」延誤標準為：國內航班出發或到達延誤3小時，國際航班出發或到達延誤6小時。

此外，根據新規定，無論出於何種原因，只要是航班取消或出現重大變更，乘客都將獲得及時退款。

過去，每當航班出現問題時，旅客向航空公司索賠或退款，通常都要經過繁瑣書面程序或打無數通電話。但根據新規定，乘客無須提出要求，航空公司就會自動退款。

除了已經使用的任何運輸價值，旅客將獲全額退款。航空公司和機票代理商必須以原始付款方式退款，無論是現金、信用卡或航空里程數。信用卡退款應在7天內完成；其他付款方式退款應在20天內完成。

旅客有權獲得退款的重大變更包括，因行程變更而被降級改至較低服務艙等；出發或抵達機場與預訂機場不同；殘疾人士被換到不易出入的不同航班或不同機場轉機；轉機次數增加等等。此外，為Wi-Fi或選座位等服務付費，卻無法使用服務的乘客，也將獲得全額退費。

行李嚴重延誤的乘客將獲托運行李費用退款。國內航班行李遺失超過12小時、國際航班行李遺失超過15小時，托運行李費用將自動退還；但乘客必須先申報行李遭錯誤處置。

機票

上一則

南瓜皮、籽營養價值高 料理方式有訣竅不吃可惜

延伸閱讀

C919客機拚出海 中國商飛赴新加坡設辦事處

C919客機拚出海 中國商飛赴新加坡設辦事處
未保護輪椅乘客 觸犯聯邦法 美國航空被罰5000萬元

未保護輪椅乘客 觸犯聯邦法 美國航空被罰5000萬元
數度觸犯聯邦法 美國航空未保護殘障乘客 挨罰5000萬

數度觸犯聯邦法 美國航空未保護殘障乘客 挨罰5000萬
禁猶太裔乘客轉機 漢莎航空被罰破紀錄的400萬元

禁猶太裔乘客轉機 漢莎航空被罰破紀錄的400萬元

熱門新聞

（圖／免費圖庫pakutaso）

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

2024-10-27 22:00
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

2024-10-28 19:35
四生肖下月工作運佳。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

2024-10-25 23:10
每個星座在2025年有不同的工作運。（取材自unsplash.com＠krakenimages）

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

2024-10-24 23:00
四星座因性格特質使他們日子特別好過。示意圖。（取材自pexels.com@Tetyana Kovyrina）

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

2024-10-27 00:15

超人氣

更多 >
每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話