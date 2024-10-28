MLB洋基的幸運小物：復古高領內衣 前隊長基特也穿過

這款棉質、海軍藍長袖內衣在脖圍上印有MLB和洋基隊的圖樣。圖為洋基隊長賈吉。（路透）

洋基 隊面對強敵道奇隊，前兩場世界大賽接連失利，第三戰回到洋基球場，力拚在主場開胡。為求勝利，球隊可說是想方設法，甚至喚醒沉睡20餘年、備受喜愛的Majestic Athletic高領內衣。

紐約時報 報導，這款棉質、海軍藍長袖內衣在脖圍上印有MLB 和洋基隊的圖樣，是90年代末洋基王朝的標誌服裝，一直持續到2000年代，也是前隊長基特(Derek Jeter)等一眾球星創造歷史時所穿的內衣。

這些庫存內衣有些已有30年的歷史，一些球員表示它們比MLB供應商耐吉(Nike)設計的服裝更舒適，也更適合抵禦洋基球場內的低溫和冷風。據天氣預報，第三戰當晚氣溫可能降至49度。

第三戰擔任先發投手的史密特(Clarke Schmidt)也在考慮穿上該內衣。「我們很多人都喜歡復古外觀，而且很溫暖。這是真材實料…感覺很棒，也是經典洋基隊造型。」家鄉在巴哈馬的奇森姆(Jazz Chisholm Jr.)也說這件內衣更暖，他還穿了兩件。

第三戰將擔任洋基隊的先發投手史密特，也有穿上復古內衣。（路透）

高領內衣在今年的最後一場例行賽便重返賽場，當時天氣陰涼，沃爾普(Anthony Volpe)詢問有沒有非耐吉的長袖可穿。工作人員便挖出該款內衣，雖然只找到XXL碼，對沃爾普來說太大，可是他不在乎，這便是他兒時嚮往的戰服，也喜歡它的外觀。

在第一戰賽前，現隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)接受福斯體育採訪時，基特問為什麼洋基隊要讓高領內衣重出江湖。賈吉表示他們必須回歸老派作風，「那時候的東西才有品質」。

耐吉不樂見洋基隊身穿其他品牌的服裝，但本賽季其與Fanatics推出的新衣褲備受嫌棄，如材質太薄、曾在滑壘時破洞。不過一位MLB消息人士透露大聯盟並不介意，因為它是先前授權生產、洋基隊自留的庫存。