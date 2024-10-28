中東戰亂為何無寧日？敘利亞和真主黨買武器打仗 錢從哪裡來？

2023年5月阿拉伯峰會，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德歡迎敘利亞總統阿薩德。阿拉伯聯盟重新接納敘利亞是希望阿薩德能阻止安非他命類毒品Captagon流出敘利亞。(美聯社)

敘利亞和約旦的邊界正上演一場戰役，對抗的是高度成癮性的興奮劑苯甲錫林（Captagon，成分是芬乃他林），這種類似安非他命的毒品 跨越社會階級和國界，危害中東地區，使用者包括深夜值班的計程車司機、要鼓起勇氣上戰場的民兵、為考試苦讀的學生，以及想長時間工作或徹夜開趴狂歡的企業主管。毒品交易的規模高達數十億美元，助長中東爆發更多衝突。

走私販毒所得讓有伊朗撐腰的民兵組織錢包鼓鼓，其中包括真主黨，他們把收益拿來買武器對抗以色列。敘利亞總統阿薩德的政權屢遭指控，已成為世上最大毒梟，靠毒品的進帳來抵消西方世界的經濟制裁。

美國官員擔心販毒活動正破壞重要盟友約旦和沙烏地阿拉伯 數十年來的相對穩定。根據一名約旦資深安全官員，約旦已部署大約三分之一的軍隊，想遏止毒品跨以及透過相同網路販賣的武器越過敘利亞邊境 、流通至約旦。

希臘當局在雅典西南部城市破獲犯罪集團，展示沒收的槍支、金錢和安非他命類毒品Captagon藥丸。(路透)

道瓊報導，大部分的毒品生產都在敘利亞，有些在黎巴嫩。走私者會將毒品藏進卡車，或雇用婦女和兒童將藥片塞在上衣或鞋子裡，帶進約旦。在沙漠裡，他們也利用無人機或彈弓拋送毒品越過邊境牆，或乾脆步行運送，尤其是冬季，大霧和塵土讓能見度降到1碼（大約90公分）左右。

華盛頓智庫新路線研究所（NLI）估計，Captagon的全球市場約值57億美元，是歐洲古柯鹼市場的一半以上。政治和經濟網路觀察（OPEN）追蹤Captagon交易，估算阿薩德政權2020至2022年間每年平均獲利24億美元。

根據新路線研究所，自從以哈戰爭以來，在約旦和敘利亞邊境查緝到的Captagon數量增加了三倍，而且經常伴有非法的武器運輸。該機構研究毒品交易的專家Carolin Rose說，敘利亞政權靠此賺錢，可能讓遭制裁國家有樣學樣。

美國官員擔心，毒品走私會導致更多伊朗武器被走私到西岸的巴勒斯坦人手上。

毒品起源

Captagon是精神藥物的品牌名，最初於1960年代在德國製造，用來治療嗜睡症、憂鬱症和注意力缺失症，1986年在大多數國家被禁。保加利亞犯罪集團在1990年代將生產據點轉移至真主黨盤據的黎巴嫩貝卡谷地。

2011年敘利亞內戰爆發，加上黎巴嫩政治和經濟秩序崩潰，毒品輕易就能越過邊界，進入地中海港口和國際航道。

阿薩德政權重新掌控國家後，據信攫取了設施並將毒品生產工業化。過去十幾年，因內戰和國際制裁而急需現金，生產日益擴大。

Captagon的主成分是偽麻黃鹼，常見於傷風感冒藥。聯合國資料顯示，敘利亞2020年通報預期進口偽麻黃鹼110,000磅，幾乎是全球製藥中心瑞士的一半。但經過十年內戰，敘利亞的衛生部門和製藥業已崩潰，它為什麼要這麼多的偽麻黃鹼，並未對外解釋。

中東地區因高度成癮性的興奮劑苯甲錫林（Captagon）正引發社會和治安問題。(美聯社)

美、歐和沙烏地阿拉伯的官員表示，敘利亞精銳部隊第四裝甲師由阿塞德總統的兄弟馬赫指揮，負責督導captagon的大部分生產和分銷。

曾在敘利亞內戰反阿塞德政權、目前駐敘利亞東部美軍合作的Farid al-Qassem上校表示，阿塞德政權「持續全然賴captagon，沒這些藥，他們無法行動」。

格殺勿論

走私者也把冰毒在內的其他類型毒品，由敘利亞帶到約旦。約旦安全官員估計，每年有價值80億至100億美元的毒品越境，主要由敘利亞貧民負責走私，每趟最多能賺1萬美元。該官員說，真主黨讓敘利亞政權在其控制區內方便走私，同時保護毒販在敘利亞南部的住所。

約旦士兵與武裝滲透者的衝突已經變得非常激烈，他們的策略是格殺毋論。

在一處軍事基地，約旦情報人員向採訪記者展示監控畫面：能看見敘利亞政權的軍事基地內有三人發射一架據信載了毒品的無人機，朝約旦邊境飛來；還有孩子們在夜間牽驢馱毒品，丟在邊境河流邊，稍後會有人去撿；以及，應該是一整隊揹著背包的走私者，途經敘利亞軍崗哨，完全未受攔查。

另有走私者被護送前行的影片，護送者被推斷為敘國士兵。歸巢的鴿子也被利用，牠們受過訓可運載最多2.5英兩的冰毒。約旦情報人員向記者展示一張鴿子的照片，牠從敘利亞飛往約旦的途中被抓獲，兩條腿後面各綁有一小袋白色粉末。

美助查緝

美國未派軍協助約旦打擊captagon，但提供了衛星導航炸彈，人權觀察組織確認是針對敘國境內毒枭。美國也建議約旦安全部隊該如何使用空中監視感應器、無人機，並攔截通訊。

儘管美國反對，約旦與沙烏地阿拉伯、伊拉克及其他阿拉伯國家在2023年與敘利亞關係正常化，換取阿薩德承諾取締 Captagon。

敘利亞官媒展示當局在2011年11月底查獲的500多公斤安非他命類毒品Captagon。(美聯社)

起初似有成效。2023年5月，敘利亞被逐出阿拉伯聯盟12年後，重新被接納進該組織。第二天，被推定來自約旦的空襲炸死了敘國南部毒品大亨Merhi al-Ramthan，還有他的妻子和六名子女。數小時後，約旦表示已與敘利亞組成聯合安全部隊，共同打擊毒品走私，敘利亞官媒則表示，安全部隊查緝了100萬顆captagon藥丸。月底，阿薩德在沙烏地阿拉伯吉達舉行的阿拉伯聯盟峰會上，受到紅地毯禮遇。

但在那之後，captagon的交易有增無減。約旦官員指敘利亞初期的合作多半是在作秀。

約旦緝毒部門去年以毒品罪名逮捕了大約35,000人，比前年增加24%，今年6月破獲兩起走私案，涉及近1,000萬顆非法藥丸，價值高達2億美元，目的地是沙烏地阿拉伯。

空虛生活

阿拉伯世界因走私販毒嚴重，正面臨社會危機。

歐洲豪華戒毒診所The Balance醫療保健集團的創辦人兼執行長Abdullah Boulad表示，他的許多病患都是富裕的波灣阿拉伯人，他們自西方學成或工作歸國後，努力適應祖國較嚴格的社會和法律環境，「人生感到不充實，被captagon趁虛而入」。

沙烏地阿拉伯在各個城市設置檢查站，抓捕走私captagon和使用者。本月，當局在與約旦接壤處，沒收了藏在大理石材料裡的130萬顆captagon藥丸，又在利雅德瓦解了一個涉及十幾名政府雇員的販毒集團。

伊拉克總理Mohammad al-Sudani曾對販毒與恐怖主義融資之間的關係提出警告，伊國安全部門本月在西部地區沒收了100萬顆Captagon藥丸。

Captagon的影響正在擴大。義大利和希臘的港口都查緝到大量的Captagon，荷蘭和德國也在國內破獲Captagon實驗室。德國法院8月開始審理四名男子，涉及的案件是德國緝獲創紀錄數百公斤的Captagon、價值估達6,000萬美元。

新路線研究所的Rose表示：「這些非法網路正試圖在歐洲立足，這一點非常明顯。Captagon很可能流入歐洲，也可能流進美國市場。一、兩年前我還不會這樣說。」