我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

新蛇種叫「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」 以影帝命名原因曝

編譯盧思綸／即時報導
李奧納多狄卡皮歐2023出席在紐約歌譚獎。(路透)
李奧納多狄卡皮歐2023出席在紐約歌譚獎。(路透)

紐約郵報21日引述「自然」期刊一項進行中研究指出，西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇種，雖然其基因與已知蛇類有相似之處，卻屬於完全不同的物種。有趣的是，研究人員將這款新蛇種命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi），致敬好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）對環境保護付出的心力。

科學家最初在2020年發現這款全新蛇類物種，目前僅在尼泊爾和印度喜馬偕爾邦地區現蹤，科學家分析該蛇DNA發現，雖然牠具有其他蛇類特徵，但卻是一個全新物種。

這種新蛇體型細小，僅有22英吋（約56公分），頭部短、鼻孔大，有許多牙齒，還有圓拱狀的鼻部，頸部略為可見一圈淡灰色帶狀花紋；可在海拔高達6100英尺（約1859公尺）的地方生存。

▼狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇照片，點擊圖片查看原圖

figure 11

Anguiculus dicaprioi gen. et. sp. nov. in life, (a) holotype female NCBS NRC-AA-0013, Photo by Virender Bharadwaj; (b) uncollected individual from Nainital, Uttarakhand. Photo by Vipul Ramanuj.

研究人員表示，當時在泥濘山地上發現這種蛇，直到被捕捉才動了一下，完全沒有試圖咬人。

至於為何以李奧納多狄卡皮歐命名，研究人員表示，「狄卡皮歐身為美國演員、電影製片和環保人士，積極提升民眾認知全球氣候變遷和生物多樣性流失」，因此決定以此致敬他在環境保育上的貢獻。

氣候變遷 印度 好萊塢

上一則

名模淪性奴 控紐約名醫男友暴打、下藥 求償千萬

下一則

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

延伸閱讀

中國金雞獎提名公布 王一博角逐影帝 趙麗穎爭女配

中國金雞獎提名公布 王一博角逐影帝 趙麗穎爭女配
觀影說劇／張東健兒子淪殺人犯 「非普通家族」鬧翻

觀影說劇／張東健兒子淪殺人犯 「非普通家族」鬧翻
張鈞甯攜手越南影帝 李沐與韓星振永譜戀曲

張鈞甯攜手越南影帝 李沐與韓星振永譜戀曲
李奧納多捲入吹牛老爹醜聞 友稱他們早沒聯絡

李奧納多捲入吹牛老爹醜聞 友稱他們早沒聯絡

熱門新聞

四生肖下月工作運佳。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

2024-10-25 23:10
每個星座在2025年有不同的工作運。（取材自unsplash.com＠krakenimages）

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

2024-10-24 23:00
服裝顏色沒搭好，可能會讓自己看起來更顯老。（取材自unsplash.com＠micheile henderson）

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」

2024-10-20 22:35
五星座明年事業運最旺。（取材自pexels.com@fauxels）

2025年五星座事業運最旺爽加薪 他將成優異領導人

2024-10-21 00:15
四生肖冬季前有望升職加薪。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入冬前4生肖有望加薪 屬龍工作運登頂、他事業版圖再擴大

2024-10-21 22:40
2025上半年星座財運分析搶先看。示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

2024-10-24 00:30

超人氣

更多 >
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
Visa警告 「數位扒竊」新作案手法猖獗 建議在帳戶內設置購物警報

Visa警告 「數位扒竊」新作案手法猖獗 建議在帳戶內設置購物警報