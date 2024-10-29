零食是許多人的生活必備品。(pexels/Tim Samuel)

現代人愈來愈重視身體健康，無奈「零食」成為重大阻礙，許多人始終無法抗拒吃幾口的誘惑，對此，有營養時出面解釋有5大原因造成零食吃不停的狀況，更強調只要透過稍微調整生活、就可以改善。

每日電訊報報導，創立「食品療法診所」（The Food Therapy Clinic）的營養師暨心理治療師卡加莫（Uxshely Carcamo）指出「有些人發現自己整天都在吃零食，另一些人則是在白天自律、晚上失控」，並稱，「幸運的是，這2種吃零食的習慣來源通常相同，且可以通過一些快速簡便的調整來解決」，不過要先了解造成吃零食習慣的5大原因：

正餐沒吃飽

卡加莫引述自己接收過的案例，稱「許多來找我的人都說他們正在暴飲暴食，但情況通常是相反的：他們在正餐時間進食不足，這使他們在2餐之間的過度時間太長」，並給出建議「要少吃零食，只要在正餐時間內多吃即可，可以嘗試在餐點中增加蛋白質和健康脂肪」。

此外，攝取未加工的食物也很重要，卡加莫表示「大量的水果和蔬菜帶有大量纖維，這能使您的飽足感維持更長、進而減少吃零食的慾望」。

作息不正常

缺乏睡眠會導致飢餓激素（Ghrelin）升高，使人體在一整天內吃下更多食物，而一個晚上的睡眠不足就可以使飢餓激素提高多達22％，且即使在進食後也可以持續這種效果，另外熬夜也可能使我們更容易有機會吃零食。

無聊就會想吃

無聊是驅使吃零食的因素之一，這不局限於無事可做的時候，當某些事情特別無聊時也會影響，有小型研究發現：觀看「無聊」的影視內容時，吃零食的慾望和數量也會提高。

卡加莫表示「在這種情況下吃零食通常表明我們『只想用大腦』，但我們的手也想做一些事情」，這時若將從事的活動改成聽有聲書、打電話給朋友、寫日記、畫畫等，另外也可以把零食放到不明顯的位置，便能減少觸發慾望的機會。

許多人無法抗拒吃零食的慾望；示意圖。（圖／123RF）

壓力太大

壓力、焦慮和情緒低落會促使人想吃更多東西，因為這麼做可以幫助自己感覺更好，其中又以糖分最為危險，因為吃下糖會觸發多巴胺的釋放，它能暫時使情緒愉悅。

為了避免情緒性進食，卡加莫表示打給朋友聊聊、去看醫生都可以起到宣洩的作用，並幫助你停止心情不好時立即去吃含糖零食的慾望。

吃零食成為習慣

有時吃零食只是習慣使然，卡加莫表示「我們已經習慣了這樣做，下午不吃蛋糕、下班後不吃洋芋片可能會帶來飢餓感，或者讓我們感覺不太舒服」，若想改掉同樣的日常習慣，首先要將零食換成更有營養的東西，例如蘋果或花茶，另外正如前面所述：若正餐攝取量增加，吃零食的慾望也會減少。

無法抗拒吃零食？營養師曝「5大主因」惹禍 簡單調整就能戒掉

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