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外星人糞便？鯨魚鼻屎？加拿大海岸不明物體 考倒科學家

中央社／渥太華26日綜合外電報導
加拿大紐芬蘭普拉森西亞灣。(取材自unsplash.com/@iancylkowskiphotography)
加拿大紐芬蘭普拉森西亞灣。(取材自unsplash.com/@iancylkowskiphotography)

最近幾周，加拿大紐芬蘭（Newfoundland）海岸出現大量白色團狀物，引發當地人天馬行空的想像，科學家們則是百般猜測，毫無頭緒。

法新社報導，9月初，海灘遊客發現這些餐盤大、黏糊糊的海綿狀球體，散布在島上南端普拉森西亞灣（Placentia Bay）的鵝卵石海灘上。

好幾個人在社群媒體發布照片，問大家知不知道這是什麼。

回應如潮水般湧來，猜起司塊、外星人糞便或鯨魚鼻屎的都有。

其中有一名網友史托爾斯（Selina Stoyles）發文說：「天啊，那是（迪士尼電影「冰雪奇緣」中的雪人）雪寶（Olaf）嗎？」

也有人認為可能是被丟棄的餅乾麵團，或是油輪清出來的石蠟排到海上，他們試著點火燒看看，發現它們可燃。

當局表示，他們「非常認真」看待沿海環境可能遭受的污染威脅。

加拿大海岸防衛隊（Canadian Coast Guard）派出一個3人小組「評估狀況」，並在紐芬蘭－拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）首府聖約翰斯市（St. John's）以西的海灘上收集樣本檢測

聯邦環境官員也多次造訪該地，環境部說，對該海灘和海岸線進行了廣泛的「空中、水下和人工調查，以確定該物質的影響範圍、內容及其可能來源」。

加拿大環境與氣候變遷部（ECCC）發言人阿梅納基斯（Eleni Armenakis）告訴法新社：「目前還無法確定該物質以及它的來源。」

「ECCC實驗室的初步分析顯示，那個物質可能是植物性的。」

加拿大 檢測 迪士尼

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