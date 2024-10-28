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4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

世界新聞網／輯
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

四大生肖未來連續三年都好運！中國媒體《搜狐》揭秘，生肖豬、虎、雞、狗將事業愛情雙豐收，生活風光無限。屬豬的人連三年事業運暢旺，無論是創業還是職場都能逢山開路，升職加薪是家常便飯；屬虎的人未來三年桃花朵朵開，貴人運更是好到爆棚。

生肖豬：事業綠燈，桃花滿園

屬豬的人連三年事業運都如日中天，創業還是職場都能逢山開路、遇水搭橋，路上可說是暢通無阻，貴人不斷出現，讓你們在事業的道路上如魚得水，升職加薪簡直是家常便飯，不時還會有意外之財。

桃花方面也是相當旺，單身者因其溫柔善良的個性，將吸引無數異性的目光，很有可能「轉角遇到愛」，有伴者則是感情生活更升溫，與伴侶之間更能互相扶持。

生肖虎：職場戰鬥機，桃花朵朵開

屬虎的人在職場上的魄力和執行力，讓所有人都刮目相看，可說是職場戰鬥機，業績持續上升，引來上司肯定、同事佩服，必將升職加薪，且貴人運也是好到爆棚，總能在關鍵時刻指點迷津，讓事業再攀高峰。

不只如此，這三年來更是桃花朵朵開，單身者的春天來了，出門就可能遇到心儀對象，有伴者感情生活更加穩定甜蜜。

生肖雞：事業一鳴驚人，愛情絢爛多彩

屬雞的人未來三年生活將充滿溫暖和希望，事業上憑藉敏銳的洞察力和出色的社交能力，總能抓準時機有所突破，貴人的出現也對事業運有所助益，生活品質將直線上升。

桃花運也是相當不錯，無論是單身還是非單身，這三年的感情生活都會如同春日裡綻放的花朵，絢爛多彩。

生肖狗：忠誠勤奮，好運連連

屬狗的人的忠誠和勤奮迎來了豐收的時刻，事業上的堅持和努力得到了應有的回報，總能得到貴人的提攜和賞識，不只會升職加薪，也有機會跳槽到更好的職缺，事業更上一層樓，收入也會翻倍。

感情上因為忠誠和細心也讓桃花紛紛自動靠攏，單身者即將迎來對的人，有伴者則是更能彼此理解。

生肖運勢

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