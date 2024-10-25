養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋

很多人退休想首購或換購房屋，專家指出有三點因素不宜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

對許多人來說，退休 時買棟房子可能是計畫中的夢想，但專家指出，如果到退休才首度購屋，可能失去財力彈性、大大影響退休儲蓄，以及長期下來開銷很大，鑒於這三點因素，退休人士最好不要買才好。

「Gobankingrates」網站報導，理財專家謝克斯頓(Steve Sexton)指出，退休人士購屋經常遇到較高風險；房貸業者要你提出收入穩定的證明，而且給的房貸利率往往很高。

資深經濟學者厄爾(Peter C. Earle)表示，租屋可避免房價及擁有開銷，較能應對因退休而財務收入變動的階段。此外擁有房屋引發「冰山」式的開銷，對依賴固定收入的人，風險特別高；一開始開銷顯然最小，但隨著時間，一些隱藏或前所未料的風險因子會跑出來。

厄爾指出，最後還要考量醫療健保，支出會隨著年歲而變動。因此單純租屋可讓退休族有彈性，取得更好的生活便利，有需要時還能搬到生活有協助的社區。

財務管理專家海伍德(Justin Haywood)指出，截至今年7月，30年固定息房貸利率在6.95%，但2020年7月2日的房貸僅為3.07%，漲了一倍不止。單憑這個因素，就讓退休才首購房屋「並不理想」。

海伍德表示，一般退休人士較無餘裕應付開銷上升，較高房貸會讓可支配收入大為減少，以至於其他重要開銷如醫療健保、旅遊或休閒活動會沒錢支付。此外，2024年全國房價要不是來到就是逼近史上最高，此時買房意味退休人士為了新居，必須忍痛付出溢價。