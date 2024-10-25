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MLB／世界大賽壓力爆表 洋基、道奇球星分享抗壓心法

中央社／洛杉磯24日專電
道奇隊強打貝茲24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)
道奇隊強打貝茲24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)

洋基隊強打賈吉24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)
洋基隊強打賈吉24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)

MLB世界大賽考驗兩軍抗壓能力。道奇貝茲（Mookie Betts）愛用呼吸法「無論好壞，享受當下」；洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）用「視覺化」欺騙大腦，索托喜歡聽音樂，讓自己亢奮起來。

職棒大聯盟年度總冠軍賽「世界大賽」25日開打，紐約洋基與洛杉磯道奇進行七戰四勝制的系列賽。兩軍今天在道奇球場練球，球員在中外野廣場接受媒體記者訪問。

賈吉 「視覺化」想像欺騙大腦

中央社記者詢問「法官」賈吉如何面對高壓場面，賈吉回答他愛用「視覺化」的方法。

賈吉所謂的視覺化（visualize）就是平時打擊練習的時候，無論是在室內打擊籠，或是場上教練餵球打擊，在腦海中設想場上不同的情境，「當我真正上場的時候，我就可以欺騙自己的大腦」。

賈吉說，真正到了緊要關頭，我就可以告訴自己「二三壘有跑者、兩人出局，我已經在這種情境下揮棒50次了，這次只不過是另外一次的打擊而已」。他利用練習時在心中模擬戰況，在實戰時保持平常心。

索托 聽很嗨的音樂

洋基隊強打索托24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(美聯社)
洋基隊強打索托24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(美聯社)

賈吉的明星隊友、洋基外野手索托（Juan Soto）向中央社記者表示，他喜歡「聽很嗨的音樂，讓自己亢奮起來，帶著這樣的感覺上場」。

索托表示，他面對壓力的態度是，「準備好面對關鍵時刻，準備好面對不同戰況，無論是身體或心理都要拿出職業球員的態度，相信自己一整年下來所做的努力」。

史丹頓 保持極度專注

洋基隊強打史丹頓24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)
洋基隊強打史丹頓24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)

季後賽手感火燙的史丹頓（Giancarlo Stanton）強調專注。他是洋基擊退守護者的大功臣，獲選美聯冠軍賽最有價值球員（MVP）。他向中央社記者表示，比賽之前最重要的是讓自己平靜下來，隔絕外界的干擾和想法，保持極度的專注。

貝茲 深呼吸

道奇明星外野手貝茲分享，面對壓力都用「呼吸法」。貝茲向中央社記者表示：「我會深呼吸，無論是好是壞，我都真正的享受當下。」

貝茲表示，有時場上表現不如意，這時還要享受比賽確實不容易，但他都告訴自己，「無論是好是壞，不是每個人都有機會可以經驗這一切，所以我會深呼吸，享受比賽」。

道奇球星大谷翔平面對大陣仗的美國、日本與台灣媒體訪問，分享他對世界大賽的期待。大谷透過翻譯表示，過去六年每年都希望打季後賽，但最後都抱著挫折的心情收場，今年終於有機會打季後賽，而且能站上世界大賽舞台，讓他非常期待。

道奇隊強打大谷翔平24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)
道奇隊強打大谷翔平24日在洋基球場接受世界大賽賽前訪問。(路透)

道奇 洋基 世界大賽

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