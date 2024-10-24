12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

每個星座在2025年有不同的工作運。（取材自unsplash.com＠krakenimages）

2024即將步入尾聲，有些人可能已經蓄勢待發，等不及要規劃2025年了。日本網站「SPUR.JP」最近就搶先分析，到了2025年上半年時，排行每個星座的工作運勢好壞。

第12名 雙魚座

這是一個需要制定長遠計劃，多思考未來的時候，增進自己的外語能力或考取新證照，有助於實現理想及取得重大成果。

第11名 水瓶座

這段時間可能會變得相當繁忙，要注意不要負擔過重。確保有重整充電的時間，保持適當的工作節奏。

第10名 雙子座

失敗是成長的契機。勇敢挑戰新事物，累積經驗，為下一步做好準備。

第9名 摩羯座

工作運的關鍵在於溝通。團隊合作是取得成功的要點，可以多留心觀察、適時給予幫助。

第8名 處女座

提升效率是增強運勢的關鍵。通過可行的方式，將能順利達成目標。

第7名 天秤座

2025年上半年工作運重點在人際關係。自願擔任項目中的協調角色，將有助於工作順利推進，並提升你的評價。

第6名 牡羊座

這是一個自我成長的大好機會。你將有更多展現領導力的機會，也能克服自己的弱點。

第5名 金牛座

這是探索新方向的好時機。對感興趣的事物，即使要花錢學習也值得。這也可能會開啟你未曾考慮的轉職或兼職之路。

第4名 射手座

學習新技能將是提升運勢的關鍵。尤其是挑戰創意類的項目或活動，會取得巨大的成果。

第3名 獅子座

2025年上半年是重新審視自己職涯的最佳時刻。試著與不同行業的人，或立場不同的人交流。瞭解新的世界之外，也更瞭解明確自己真正想做的事情或目標。轉變將帶來更大的成功與滿足，並創造出閃耀的未來機會。

第2名 天蠍座

2025年上半年是改變的時期。天蠍將迎來轉職或使用新技術的機會。雖然天蠍喜歡追求穩定，但正是這種變化，將成為提升你工作運的契機。過去積累的技能和經驗將也是重要的武器。特別是在數位領域或IT技能方面，將是成功的關鍵。

第1名 巨蟹座

對於巨蟹座來說，這段時間是邁向下一階段的關鍵期。在上半年土星的加持下，重點在於打好下一步計劃的基礎。儘早採取行動，到5月底為止，你所付出的努力將更容易得到正面評價，積極參與或挑戰新的機會吧。