西南航空救出颶風災區上百隻貓狗 機長當場認養牠

美國西南航空近來救援颶風災區的貓狗，其中一位機長還立刻收養了一隻小貓。（取材自Instagram＠southwestair）

日前佛羅里達州、北卡羅來納州 和喬治亞州 等地，都發生了嚴重颶風 ，造成許多災情。其中不只居民受到影響，很多小動物也因此受困。所幸相關單位即時進行救援行動，救出了不少小生命，照片曝光後感動了許多人。

根據日本媒體「grape」報導，美國西南航空最近在官方Instagram上分享了一段影片，內容是關於他們出動一架班機，從颶風災區的動物收容所中，救出多達145隻貓狗。他們載運著這些小動物，將他們送往安全的州避難。

這項專案由動物保育團體以及西南航空合作促成，為了讓動物們能夠舒適地度過這段空中旅程，採取了許多安全措施，且在起飛之前，工作人員還先撫摸安撫這些動物，讓牠們感到安心。

後來飛機抵達威斯康辛州的密爾瓦基市，將這些動物安置在八個保護機構中，開始尋找新的領養家庭。其中一隻小貓咪，則是在降落的瞬間，就被飛機的機長決定認養，很快就有了新家。

許多網友紛紛讚賞西南航空的義舉「西南航空的奉獻精神，是我20多年來都選擇它的原因」、「我是西南航空的空服員，我為此感到自豪」、「我真的要哭了」、「你們都是最棒的」、「他們還允許小動物在機艙，而不是行李隔間」、「我願意上這架飛機擔任保姆」、「我愛西南航空」。