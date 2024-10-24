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醫點名腦健康危機4族群 必備3營養素「憶力」不搖

中央社台北24日電
醫師提醒，當腦部健康受損害，如阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等，導致認知能力下降，直接影響生活品質。(Pexels)
醫師提醒，當腦部健康受損害，如阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等，導致認知能力下降，直接影響生活品質。(Pexels)

大腦是人體最複雜、重要器官之一，醫師指出，職場高壓族群、40歲以上中年、銀髮族及帶特定基因失智症高風險族群，要注意腦健康危機，透過魚油、維生素B12與葉酸可保護大腦。

許多人開始意識到大腦作為身體核心關鍵，掌控思考、記憶、情緒及日常行為，腦健康逐漸成為新健康焦點。健檢診所合作諮詢專科醫師張家銘今天透過新聞稿提醒，當腦部健康受損害，如阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等，導致認知能力下降，直接影響生活品質。

神經退化性疾病可僅發生在老年人口，張家銘說，越來越多研究指出，腦部退化早期徵兆可能從中年就開始出現，從歷年受檢者數據分析出4大族群須特別留意，改善飲食習慣和增加健康營養素攝取，延緩或避免腦部疾病侵襲。

「職場高壓族群」被歸類在腦健康危機族群之一，張家銘解釋，尤其需要長時間工作、高度集中的上班族，容易受到壓力影響，導致大腦疲勞，進一步影響工作表現和情緒控制，更要注重腦部健康，維持專注力和應對挑戰的能力。

第2類腦健康危機族群是「40至60歲中年族群」，張家銘說，這個年齡段處於認知功能下降風險期。許多人在這個階段會開始出現記憶力衰退、注意力下降等問題，早期改善飲食和生活習慣，並補充腦部所需營養，可以有效預防老年認知障礙。

第3類腦健康危機族群則是「銀髮族」，張家銘進一步說明，年齡是腦部功能退化的主要因素之一。隨著年齡增長，大腦逐漸失去部分正常功能，像是記憶力減退和學習能力下降等問題尤為明顯，應及早採取行動保護大腦。

帶ApoE4基因罹患失智症的高風險族群，也是腦健康危機族群，張家銘說，研究指出，帶有ApoE4基因的人，會使阿茲海默症發病年齡提早，根據一份500人的ApoE基因檢測結果顯示，其中有18.6%人帶有ApoE4基因，意味每5人中就有1人有較高的晚發型失智症風險。

健腦飲食早已成為新興健康風潮，透過攝取大量蔬果、菜、魚類和堅果，同時限制紅肉和精製糖的攝取，預防心血管疾病，還能減少認知退化風險；張家銘說，民眾可同時搭配魚油、維生素B12和葉酸等，不僅有助維護腦部功能，還能預防神經退化、認知功能下降等問題。

阿茲海默症 檢測 心血管疾病

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