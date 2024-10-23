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香港快運11周年賀圖惹911聯想 網驚︰設計超地獄

香港新聞組／香港24日電
近日傳出，香港快運航空為慶祝成立11周年，在臉書粉專發布1張賀圖，結果許多網友一看該圖設計，驚呼超像911事件。（取材自臉書）
近日傳出，香港快運航空為慶祝成立11周年，在臉書粉專發布1張賀圖，結果許多網友一看該圖設計，驚呼超像911事件。（取材自臉書）

香港快運航空（HK Express）為慶祝成立11周年，近日更新臉書專頁封面。新封面賀圖顯示「11 Years」的字眼，其中「11」的字型設計略為扭曲，並將1架香港快運航空的客機，嵌進阿拉伯數字數字中間的空格裡。然而，賀圖一出，立即引發網民熱議，有網民直言，設計構圖令人聯想起美國2001年發生的「911事件」。

綜合明報等媒體報導，香港快運11周年賀圖一出，不少網民留言道：「非常好設計，使雙子星扭曲，使世貿旋轉」、「也太地獄了」、「愛來自賓拉登」、「可能實習生那時候還沒出生」、「好設計我給他評分（9 / 11）」、「這航空一定沒專門飛紐約」、「哪個天才設計師乙方跟付錢的甲方，打開了地獄之門」。

但也有網民「不覺得相似」，並認為只是部分人過度聯想。該圖還被轉發到其他平台討論，香港快運航空23日下午已緊急下架該文。

美國在2001年9月11日早上發生「911」恐怖襲擊事件，19名凱達組織恐怖分子劫持4架民航客機，分別撞向紐約世貿中心南北兩塔、維吉尼亞州的五角大樓，並撞落賓州一片草地。事件導致2996人死亡、逾6000人受傷。

香港 維吉尼亞州 賓州

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