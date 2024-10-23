安排2025年旅遊 先看比價網站列十個機票降價城市

拉丁天后夏奇拉的家鄉哥倫比亞巴蘭基亞2023年揭幕一座巨型夏奇拉銅像，向這位流行音樂女神致敬。許多旅客與夏奇拉銅像合影。(路透)

今日美國報（USA Today）報導，根據Skyscanner的2025年旅遊趨勢報告，民眾在規劃明年旅遊計畫時，機票 和住宿的成本仍是首要考量，Skyscanner的旅遊專家琳賽（Laura Lindsay）說，很多美國人計畫明年花在旅行上的預算比今年多，但即便如此他們仍精打細算。

對於那些希望將每分錢都花在刀口上的旅客，Skyscanner列出10個機票降價的旅遊景點，從海灘、戶外到歷史景點，去那些地方不用擔心荷包大失血。

第一是位於哥倫比亞北部海岸的巴蘭基亞市(（Barranquilla）)，全年氣候溫暖，擁有許多海灘，該市因舉辦世界上最大的巴蘭幾亞狂歡節而聞名，飛往這座充滿活力城市的機票降價了19%。

荷蘭的首都阿姆斯特丹和美國猶他州的鹽湖城機票也降價19%。阿姆斯特丹有世界級的博物館、美麗的建築，還有最具代表意義的運河，每年都吸引許多遊客慕名前往；鹽湖城在冬季是滑雪勝地，天氣溫暖時當地也是爬山的好選擇。

阿姆斯特丹有美麗的建築和運河。(路透)

北卡羅來納州 的夏洛特（Charlotte）機票降價了22%，當地有著豐富的文化和美食，自然景觀和人文藝術都精彩，綠地遍布，還有夏洛特爵士節。

北卡羅來納州的夏洛特是座人文藝術城市。(美聯社)

加州 的聖荷西很值得停留幾天，除了美食和文化景點還有如溫徹斯特神秘屋等景點；過去一年飛往加州的機票票價下降了23%。

北達科他的法戈（Fargo）從早期的邊境小鎮搖身一變成了新興旅遊目的地，當地有不拘一格的小店、農業歷史，市中心到處都是精品店、啤酒廠和餐廳，步行就能輕鬆探索；過去一年飛往法戈的機票價錢少了24%。

機票價錢少24%的還有摩洛哥首都拉巴特（Rabat）和巴貝多首都橋鎮（Bridgetown）。拉巴特是摩洛哥四大歷史首都之一，有豐富的歷史和美麗的海岸；橋鎮天氣溫暖舒適，島上還擁有色彩繽紛的殖民時期建築和被聯合國教科文組織列為世界遺產的歷史軍事建築。

旅客造訪摩洛哥，在拉巴特船上參與藝術探索節。(歐新社)

聖露西亞的首都卡斯翠風景秀麗，從柔軟的白色沙灘到引人注目的黑色火山沙，聖露西亞幾乎擁有能想像到的各種海灘，此外還有瀑布、滑索、浮潛、溫泉等；往聖露西亞的機票過去一年價錢下降25%。

法國的尼斯過去一年機票價錢下降了27%。尼斯位於地中海沿岸，這座悠閒的城市有美麗的海灘、迷人的古城和新鮮的海鮮。