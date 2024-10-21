邊牧犬被絆倒馬上學懂 狂跳閃避主人攻擊「學習力第一」

邊境牧羊犬學習力極好。（取材自微博@這顆番茄不太熟）

邊境牧羊犬被認為是全世界最聰明的犬種。有飼主跟家中邊境牧羊犬玩「摔角」，他將狗狗「放倒」一次以後，狗狗便立刻學會「不被放倒的姿勢」，大批網友盛讚「好聰明的可愛寶寶」。

一名網友在微博 發布一支影片，只見一名身穿粉紅色上衣、白褲、戴眼鏡的長髮女子正與自家邊境牧羊犬玩「摔角」，女子抓住狗狗前腳，並以右腳絆倒狗狗，使狗狗被成功「放倒」，不過狗狗站起以後，無論女子再試幾次同樣招式，狗狗都沒有被放倒，反而是在原地跳來跳去，以閃避主人的「攻擊」，原PO直呼「不愧是邊境牧羊犬，聰明！」

其他人留言「晚點就學會鏟她了」、「我家狗就是這樣，只要給牠兩個前爪控制住了，牠就躲，因為牠知道，要被打屁股了」、「好聰明的寶寶」、「我邊邊是能在同一個坑掉兩次的汪嗎？」、「感覺我養邊牧會被氣死」、「聰明但喜感的跳跳」、「人家會閃避」、「再說一遍，狗是狗，邊牧是邊牧」、「邊牧太聰明了絕不吃第二次虧」、「小狗圓舞曲」。

邊境牧羊犬擁有極高的智商，被認為是世界上最聰明的犬種，智商大約等同於6、7歲小孩的智商，可以理解約250個詞彙和符號，很會察言觀色、明白主人的指令，透過極佳的專注力，利用眼神和肢體動作來控制羊群移動，能夠服從第一次口令的可能性高達95%，也因此常被指派於各種工作，如牧羊、搜救、甚至是表演等。