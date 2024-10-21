我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

邊牧犬被絆倒馬上學懂 狂跳閃避主人攻擊「學習力第一」

世界新聞網／輯
邊境牧羊犬學習力極好。（取材自微博@這顆番茄不太熟）
邊境牧羊犬學習力極好。（取材自微博@這顆番茄不太熟）

邊境牧羊犬被認為是全世界最聰明的犬種。有飼主跟家中邊境牧羊犬玩「摔角」，他將狗狗「放倒」一次以後，狗狗便立刻學會「不被放倒的姿勢」，大批網友盛讚「好聰明的可愛寶寶」。

一名網友在微博發布一支影片，只見一名身穿粉紅色上衣、白褲、戴眼鏡的長髮女子正與自家邊境牧羊犬玩「摔角」，女子抓住狗狗前腳，並以右腳絆倒狗狗，使狗狗被成功「放倒」，不過狗狗站起以後，無論女子再試幾次同樣招式，狗狗都沒有被放倒，反而是在原地跳來跳去，以閃避主人的「攻擊」，原PO直呼「不愧是邊境牧羊犬，聰明！」

其他人留言「晚點就學會鏟她了」、「我家狗就是這樣，只要給牠兩個前爪控制住了，牠就躲，因為牠知道，要被打屁股了」、「好聰明的寶寶」、「我邊邊是能在同一個坑掉兩次的汪嗎？」、「感覺我養邊牧會被氣死」、「聰明但喜感的跳跳」、「人家會閃避」、「再說一遍，狗是狗，邊牧是邊牧」、「邊牧太聰明了絕不吃第二次虧」、「小狗圓舞曲」。

邊境牧羊犬擁有極高的智商，被認為是世界上最聰明的犬種，智商大約等同於6、7歲小孩的智商，可以理解約250個詞彙和符號，很會察言觀色、明白主人的指令，透過極佳的專注力，利用眼神和肢體動作來控制羊群移動，能夠服從第一次口令的可能性高達95%，也因此常被指派於各種工作，如牧羊、搜救、甚至是表演等。

微博 寵物

上一則

理財顧問：金援成年子女 只能有「一包錢」

下一則

看得到摸得到...白宮導覽升級 這間接待室首度公開

延伸閱讀

社恐小貓驚見家裡來了陌生人 「跳起扶牆」掉頭就逃

社恐小貓驚見家裡來了陌生人 「跳起扶牆」掉頭就逃

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」
今年果蠅特別多？紐約女子出動滅蠅神器 網友妙招一籮筐

今年果蠅特別多？紐約女子出動滅蠅神器 網友妙招一籮筐
拉布拉多直撲討抱嚇到警察 店主曝「腦子不聰明」心酸原因

拉布拉多直撲討抱嚇到警察 店主曝「腦子不聰明」心酸原因

熱門新聞

把蔬菜在烤架上過火一番，是做出超級蔬菜湯的重要步驟。蔬菜湯示意圖。（取材自pexels.com@Navada Ra）

主廚分享蔬菜湯做得好吃十倍 一動作不可省

2024-10-18 19:40
四生肖秋天好運連連。（取材自pexels.com@ Tim Samuel）

4生肖迎好秋 屬牛事業走上坡、他們獲得新友誼

2024-10-13 22:05
五星座明年事業運最旺。（取材自pexels.com@fauxels）

2025年五星座事業運最旺爽加薪 他將成優異領導人

2024-10-21 00:15
服裝顏色沒搭好，可能會讓自己看起來更顯老。（取材自unsplash.com＠micheile henderson）

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」

2024-10-20 22:35
四星座財運爆發，事業運佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4星座喜迎財神爺 牡羊座被上司盛讚、他們遇貴人相助

2024-10-14 22:50
汽車維修專家表示有九款車不考慮入手。示意圖。（取材自pexels.com@Pok Rie）

維修傷荷包又耗時 汽車技師點名九種自己絕不買的車款

2024-10-16 19:40

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行