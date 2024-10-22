老翁威力為了救小屋，只能不斷搬石頭來延緩海岸侵蝕。(路透)

全球氣候暖化 、導致海平面上升，愛爾蘭有對老夫妻在海邊擁有的1棟200歷史的小屋遭逢危機，雖然當局伸出援手仍無濟於事，如今老夫妻只能無奈地不斷搬石頭、減緩侵蝕，行為宛若「現代愚公」。

《路透》報導，這對名叫威力（Willie Pierce）和拉爾（Lal Pierce）的愛爾蘭老夫妻擔心隨著海岸侵蝕的加速、海水離他們小屋的前門越來越近，從大約30年前拍攝的照片中，可以見到當時小屋與海灘還隔著2片田野，如今海浪卻已拍打在距離小屋花園牆不遠處。

為了自救，威力只能不斷搬石頭來延緩海岸的侵蝕，但效率遠遠不夠，當地議會雖想伸出援手但愛莫能助，威力表示「為了拯救這個已有200年歷史的房屋，我能想到的就是堆更多的石頭，如果我不這麼做，小屋就會消失」。

事實上，威力和拉爾早已不住在這間房屋內，但多年的情感讓他們難以割捨，威力回憶剛結婚不久時，他經常在小屋下方的沙丘看書，沒想到如今卻得為最壞的情況做準備」。

有關海岸侵蝕的事實，梅努斯大學（Maynooth University）的地理教授墨菲（Conor Murphy）表示「過去幾十年來，海岸侵蝕的速度顯著上升」，並稱「要解決這個問題很複雜，但氣候變遷 可能會以多種方式發揮作用」，而根據梅努斯大學的研究顯示：自19世紀以來，威力夫婦的小屋所在地區的海平面已上升20公分。

不斷搬石頭來延緩海岸的侵蝕，但效率遠遠不夠。(路透)

隨著海岸侵蝕的加速，海水離老夫婦小屋的前門愈來愈近。(路透)

現代愚公！愛爾蘭老翁「海邊小屋狂堆石頭」超無奈原因曝光

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