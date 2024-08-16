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他在好市多買到「冷凍蝦餃」解鄉愁 網友曝1搭配吃法最美味

世界新聞網／輯
好市多購物示意圖。 (新華社)
好市多購物示意圖。 (新華社)

人在國外總會特別想念家鄉美食，有華人在美國好市多(Costco)買到港式蝦餃冷凍食品，其餘網友直呼這款好吃，還建議要搭配辣椒油更道地，有人建議要趁特價時囤貨，否則原價有點過高。

一名華人網友在小紅書貼文表示，近日在美國逛好市多時，剛好遇到「Royal Asia Prawn Hacao」還有存貨，一盒9.9美金，他寫道「昨天去costco 見到一盒，這個樣子」。

其他人留言「好吃啊，我都買了兩盒了，吃完在它特價結束前得趕緊入手多幾盒。想要跟那種茶樓現做的比較那就別吃什麼冷凍食品了，直接每天請人現做好了」、「很好吃， 一次可以吃10顆」、「我都買8盒」、「好吃，我已經買兩盒」、「很好吃的，我買了六盒。昨天再想去買我們這裡的Costco已經賣完了」。

有網友建議「這個價格真的非常貴，20個裝的蝦餃，打折的時候是5.99，趁Costco這個折扣結束前，準備囤兩盒」、「巨好吃，我買了三盒！一定要蒸，不要用微波爐」。

不過也有人留言「我只是看了小紅書上很多人說好吃加上特價就買了3盒，但其實真的很普通。就是很普通的store bought 味道，皮有那麼一點點厚。完全沒有茶樓的好吃，就是便宜將就吃。不會回購」、「沒有人覺得太太太甜了嗎」、「只有我不喜歡那個醬嗎」。

Costco 好市多 華人

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