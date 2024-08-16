俄勒岡州夫妻年收25萬元 東算西算「還是不敢買房」

年收入25萬元的36歲夫婦仍不敢購屋，怕變成屋奴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Bauso）

一對俄勒岡州千禧世代夫妻年收入25萬元，仍覺得買不起房，不想當屋奴，不願每月要繳房貸超過家用收入的三成，而且退休金儲蓄減少，照料小孩的支出也得減少。這對夫妻的想法反映出目前房價 及房貸利率之高，對年輕人購屋能力傷害有多大。

「商業內幕非洲」(Business Insider Africa)報導，這對夫妻倆都是36歲；妻子勞拉是財務分析師，先生沙繆是電氣技師，去年總收入在25萬元以上。他們現住在俄勒岡州波特蘭市郊，找房子已經三年。

他們能帶回家的收入合計每月1萬1000元，希望用其中的3000到3500元來償還房貸，也就是大約30%。

只是近幾年房價、房貸利率的上漲，讓他們的目標難以實現。勞拉表示他們有興趣的房子，房貸支出至少要5000元，約合能拿回家收入的半數。因此，與其一頭栽進超出他們預算能及的房子而變成屋奴，他們決定等待，每月花2700元租一間二臥、一儲藏間的公寓，默默祈禱房屋市場朝對他們有利的方向發展。

勞拉表示，夫妻倆拒絕變成「屋奴」，跟很多人一樣，他們決定等到房市再度合理為止。屋奴指的是因購屋支出太高，而財務陷入掙扎的人。

美國目前買不起房屋的比率接近史上之最，聯準會估計要降息 ，或許可以降低房貸利率，但在短期內想拉低買不起房比率，實在幫不了多大忙。這是因為降息會導致買家湧到市場，又催高房價，而僅略略降息，不足以說服房貸利率超低時購屋的人出售自己房子，讓住屋供應來源還是很少，房價還是很高。

年輕人的收入不光用在購屋，還要為退休、養育子女做準備，因此愈來愈多人不敢變成屋奴。