巴奧／美國「這名校」狂拿12金 獎牌總數只輸7國
2024巴黎奧運圓滿落幕，美國代表團雖然在金牌數以40面與中國並列第1，但總獎牌數126面仍遠遠領先中國的91面，值得注意的是其中39面是由知名學府「史丹福大學」（Stanford University）奪下，除了成為全美拿下最多獎牌的大學，在本屆奧運排行榜上甚至能排到第8、只輸給7個國家。
每日郵報報導，擁有7841名在校生和9688名畢業生的史丹福大學在巴黎奧運期間奪下39枚獎牌，除了是美國其他學校的2倍多，甚至比德國、荷蘭、南韓和加拿大等國家要多，事實上，獎牌榜上獎牌比史丹福大學多的國家除了美國自身，只有中國、英國、法國、澳洲、日本和義大利。
據悉，這39面獎牌是由史丹福大學的在校生和畢業校友一同奪下，其中包含12面金牌數，這很大程度歸功於游泳項目中的「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）、史密斯（Regan Smith）和華裔女將簡愛（Torri Huske）等人。
此外，史丹福大學的獎牌還涵蓋田徑、帆船、划船、鐵餅、擊劍、跳水、水上芭蕾、體操、籃球、足球、排球和水球等項目，在過去幾屆奧運中，大學也始終是獎牌產量最驚人的美國學府。
綜觀美國大學的獎牌榜，除了史丹福大學，包含德州大學、加州大學、維吉尼亞大學、賓州州立大學、南加州大學、華盛頓大學、聖母大學、洛杉磯加州大學、肯塔基大學、佛羅里達大學和哈佛大學都奪下至少10枚奧運獎牌。
允文允武！美國「這名校」狂拿12金 巴黎奧運獎牌總數只輸7國
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