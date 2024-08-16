巴奧／美國「這名校」狂拿12金 獎牌總數只輸7國

本屆奧運奪下4面獎牌的美國「女飛魚」雷德基是史丹福大學校友。（路透）

2024巴黎奧運 圓滿落幕，美國代表團雖然在金牌數以40面與中國並列第1，但總獎牌數126面仍遠遠領先中國的91面，值得注意的是其中39面是由知名學府「史丹福大學 」（Stanford University）奪下，除了成為全美拿下最多獎牌的大學，在本屆奧運排行榜上甚至能排到第8、只輸給7個國家。

每日郵報報導，擁有7841名在校生和9688名畢業生的史丹福大學在巴黎奧運期間奪下39枚獎牌，除了是美國其他學校的2倍多，甚至比德國、荷蘭、南韓和加拿大等國家要多，事實上，獎牌榜上獎牌比史丹福大學多的國家除了美國自身，只有中國、英國、法國、澳洲、日本和義大利。

據悉，這39面獎牌是由史丹福大學的在校生和畢業校友一同奪下，其中包含12面金牌數，這很大程度歸功於游泳項目中的「女飛魚」雷德基 （Katie Ledecky）、史密斯（Regan Smith）和華裔 女將簡愛（Torri Huske）等人。

奪下5面獎牌的華裔女將簡愛（右）也是來自史丹佛大學。（路透）

此外，史丹福大學的獎牌還涵蓋田徑、帆船、划船、鐵餅、擊劍、跳水、水上芭蕾、體操、籃球、足球、排球和水球等項目，在過去幾屆奧運中，大學也始終是獎牌產量最驚人的美國學府。

The final Olympic medal count by college is in!



Stanford and Cal ran away with it. USC, UCLA and Kentucky proved it's never over until it's over, climbing the standings in the final days. pic.twitter.com/u3rHp44FyI — Alicia de Artola Castillo (@PenguinOfTroy) 2024年8月11日

綜觀美國大學的獎牌榜，除了史丹福大學，包含德州大學、加州大學 、維吉尼亞大學、賓州州立大學、南加州大學、華盛頓大學、聖母大學、洛杉磯加州大學、肯塔基大學、佛羅里達大學和哈佛大學都奪下至少10枚奧運獎牌。

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