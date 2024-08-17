克莉芙奧運奪金後全妝大改造 反差讓網讚：強壯又美麗

(取材自Instagram)

與台選手林郁婷 一同被捲入性別資格風波的阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif），近期在社群平台上，曝光自己的全新造型，一改過往在拳擊場上的強硬、中性模樣，畫上全妝呈現柔和氣息，畫面引發網友熱議，雖仍有質疑聲浪，但不少網友支持喊她是「既強壯又美麗的女子」。

克莉芙在Instagram上的一段影片中，曝光自己全新的造型，克莉芙先是朝鏡頭揮拳，接著畫面切換到她身穿粉色碎花洋裝，配戴同色系花朵耳環，並畫上粉色眼線和唇彩的影片。同時也戴著她所獲得的奧運金牌，對鏡頭露出燦爛笑容。畫面曝光引發網友熱議，已獲得超過85萬個讚、3.6萬則留言。不少支持者紛紛留言，「像是個女王」、「既強壯又美麗」、「以妳為榮我的姊妹，擊退他們」。

先前林郁婷與克莉芙兩人都曾被國際拳擊總會（IBA）以未通過性別資格測試為由，在2023年世界錦標賽期間被剝奪資格。性別風波也延燒到本屆奧運，對此，國際奧委會（IOC）力挺兩人參賽資格，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「這是一個正義的問題：女性必須被允許參加女子競賽，而這兩位都是女性。」最終，兩人在本屆奧運都抵住外界的質疑聲浪，分別奪下57公斤與66公斤級巴黎奧運 金牌。

賽事期間，克莉芙也為自己的參賽資格辯護：「我完全有資格參加這項比賽。我和其他女性一樣，都是女人。我生為女人，以女人的身分生活，以女人的身分比賽，這一點毋庸置疑。」並在賽後提出告訴，指控《哈利波特 》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）與特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）涉嫌「嚴重網路霸凌」。

克莉芙奧運奪金後全妝大改造 反差畫面曝網讚：強壯又美麗

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