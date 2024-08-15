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人非漸進式變老 新研究揭44歲、60歲將經歷「斷崖式衰老」

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一夜長皺紋？人非漸進式變老 新研究揭44歲、60歲將經歷「斷崖式衰老」

編譯梁采蘩／即時報導
若發現臉上突然多出許多皺紋，或身體出現痠痛疼痛，彷彿一夜變老許多，這可能並非你的錯覺。最新科學研究對此提出解釋：人老化並非一個緩慢而穩定的過程，在大約44歲與60歲左右會各經歷一次「斷崖式衰老」。（路透／Alamy）
若發現臉上突然多出許多皺紋，或身體出現痠痛疼痛，彷彿一夜變老許多，這可能並非你的錯覺。最新科學研究對此提出解釋：人老化並非一個緩慢而穩定的過程，在大約44歲與60歲左右會各經歷一次「斷崖式衰老」。（路透／Alamy）

若發現臉上突然多出許多皺紋，或身體出現痠痛疼痛，彷彿一夜變老許多，這可能並非你的錯覺。最新科學研究對此提出解釋：人老化並非一個緩慢而穩定的過程，在大約44歲與60歲左右會各經歷一次「斷崖式衰老」。

衛報報導，該研究追蹤25至75歲人士的數千種不同分子，在44歲與60歲左右檢測到與年齡相關的重大變化。這項發現可能解釋為何某些健康問題，包括肌肉骨骼和心血管疾病，在特定年齡階段達到高峰。

「我們不只是隨時間逐漸變老，而是有些劇烈變化，」該研究資深作者、史丹福大學基因學家史奈德（Michael Snyder）表示，「事實證明40歲中期和60歲初期是劇烈變化時期，無論你查看哪一類分子」。

該研究追蹤108名志願者，每隔數月提交一次血液、糞便樣本，以及皮膚、口腔和鼻腔採集樣本，持續時間在一年到近七年不等。

研究人員評估13萬5千種不同分子，包括RNA、蛋白質與代謝物，以及微生物（生活在腸道和皮膚上的細菌、病毒和真菌）。多數分子與微生物的豐富程度並未漸進式變化。當科學家尋找變化最大的分子群時，他們發現這些轉變往往發生在40歲中期和60歲出頭的初老期。

40多歲的衰老高峰是出乎意料的，最初假設是女性固有的更年期變化導致整個群體的結果扭曲。但數據顯示，40多歲的男性也出現類似變化。

第一波變化包括與心血管疾病和代謝咖啡因、酒精和脂質（lipids）能力相關的分子。第二波變化包括涉及免疫調節、碳水化合物代謝和腎功能的分子。與皮膚和肌肉老化相關的分子在兩個時間點都有變化。

早前研究顯示，衰老的後期高峰可能發生在78歲左右，但最新研究由於最老參與者只有75歲，無法證實這一點。

不過，這種模式符合以往的證據，即許多與年齡相關的疾病風險並非逐步增加，60歲後阿茲海默症與心血管疾病風險顯示會急劇上升。

一些變化也可能與生活方式或行為有關。例如，酒精代謝的變化可能源於人們40多歲時飲酒量增加，那是人生中壓力較大的時期。研究作者表示，這些成果有助於鎖定特定年齡展開干預措施，例如在肌肉流失較快時期增加運動量。「我非常相信，我們應該趁還健康時嘗試調整生活方式。」史奈德表示。

心血管疾病 史丹福大學 檢測

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