天天吃青花菜 身體驚喜五變化

長期固定吃青花菜（綠花椰菜）對人體有五大益處。示意圖。（取材自pexels.com@Blue Bird）

青花菜（綠花椰菜）是百搭食材，可以與起司、白米做成鬆餅，也可以與起司、白米做成焗飯、搭培根烤馬鈴薯，還有泰式椰奶青花菜湯；青花菜營養豐富，單吃一份就達到每日推薦的維他命C、K、A、葉酸、鉀、磷、硒的分量；但你若天天吃青花菜會怎樣？營養學家告訴我們，會出現五種變化。

首先是消化會改善。營養學家卡斯裴洛(Alexandra Caspero)指出，因為青花菜富含纖維素，而纖維素能促進腸胃規律運動，預防便秘，因此長期、固定吃下來，對消化好處多多。

第二是免疫系統變強。營養學家麥可齊克(Maggie Michalczyk)表示，青花菜裡的維他命C、K有益於免疫系統。免疫系統變強，人體能由生病迅速恢復。科學研究指出，攝取維他命C，能夠縮短感染尋常感冒的生病時間。

人的骨骼如果沒有特別注意照顧，會隨著年齡而變得脆弱。麥可齊克表示，要預防骨骼疏鬆易碎，多吃富含維他命C、K的食物如青花菜是很好方式。卡斯裴洛指出，青花菜另含有容易吸收的鈣質及其他營養素，對骨骼組成、防止骨骼密度流失，至為重要，對人人都是上選的好菜，尤其對停經期的女性更是如此，因為她們面臨骨骼疏鬆風險增加的狀況。

第四是體力增強。談到由飲食取得能量，大多數人會選擇富含蛋白質、脂肪及碳水化合物。麥可齊克表示，固然這些營養素對取得更多能量肯定重要，但固定吃青花菜也大有助益。

第五是降低慢性病的風險。吃青花菜最重要的養生效益，應該是降低會損害身體機能的慢性病因子。麥可齊克表示，固定吃青花菜，因為它的維他命C、K、纖維素及葉酸有益於健康。另外，青花菜裡有大量抗氧化物質，有助於減少發炎、氧化壓力，減少心臟病 及癌症 等慢性病的風險。