促銷出大絕 中國房地產商：買房送私人飛機

中國招商局集團旗下城市綜合開發運營集團的旗艦企業「招商蛇口」日前發布公告，招商局中心臻境項目推出人民幣20萬元飛機禮包。（取材自微博）

中國房地產 商近年為增加房源銷售，推出各種銷售手段。中國招商局集團旗下城市綜合開發運營集團的旗艦企業「招商蛇口」日前發布公告，招商局中心臻境項目推出人民幣20萬元飛機禮包，禮包含飛行員執照、100小時總飛行時長（每年10小時）、私人飛機5%產權，引發中國網友熱議。

該項目銷售人員表示，活動從8月初開始，如果不選擇買房送飛機，可以直接抵扣人民幣20萬元房款。該銷售人員也表示，基本上沒有人選擇買房送飛機的權益，絕大多數還是選擇直接抵扣房款。

每經網報導，現在不少開發商都會在原有折扣的基礎上，再送出大禮來吸引購房者，例如最新款的品牌電動車 。一些開盤許久的新房項目還會採取分批「開盤」的方式，每次「開盤」的折扣活動都有所不同。

深圳南山區則有新房項目推出「買房送黃金」活動，根據不同戶型的特惠房源贈送888克和1,388克黃金，市值達到近人民幣50萬元和80萬元。

過去，中國各地樓市就很流行「以物換物」，像是「大蒜換房」、「西瓜換房」。對於房企的花式促銷，購房者均表示感覺很新鮮，但對於促銷的真實性存疑，到底是噱頭還是真優惠，有時候難以辨別。

根據公開資料，招商蛇口位於深圳市南山區，成立於1979年，隸屬於招商局集團旗下，從事城市綜合開發運營業務。2023年，招商蛇口累計實現簽約銷售面積1,223.41萬平方米，年比增加2.49%；累計實現簽約銷售金額人民幣2,936.35億元，增加0.35%。