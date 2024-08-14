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房價實惠環境優美 美國最熱房市在中西部這座城

編譯尤寶琪／即時報導
奧斯哥斯擁有美國最熱門的房地產市場。圖為奧斯哥斯航空展。（美聯社）
奧斯哥斯擁有美國最熱門的房地產市場。圖為奧斯哥斯航空展。（美聯社）

知名童裝品牌OshKosh B'Gosh發源地威斯康辛州奧什科什(Oshkosh)，如今因為不同的原因，再次聲名大噪；根據房地產網站Realtor.com最新研究，這座中西部城市，擁有美國最熱門的房地產市場。

奧什科什相對實惠的房價，加上包括湖畔景色等如田園詩般的環境，讓該城市躍居成為美國最理想住房市場排行榜的榜首；在美國房價指數較2020年上漲了47%。

Realtor.com資深經濟研究分析師瓊斯(Hannah Jones)在聲明中表示，坐落於溫納貝戈湖(Lake Winnebago)畔的奧什科什，為買家提供負擔得起的優美環境。

根據Realtor.com數據，奧什科什房價中位數落在37萬4000元，低於7月份全國房價中位數的43萬9950元，這對精打細算的購房者來說很有吸引力。該排名考量包括了市場需求、Realtor.com上的房產瀏覽量等數據。

根據「哈佛住房研究聯合中心」(Harvard Joint Center for Housing Studies)數據，美國土地和房屋建設成本自1960年代起，成長速度就快於美國人的收入成長。擁有房產成了一種經濟負擔，根據Redfin在4月進行的調查，有些屋主甚至得兼職或賣掉財產，才能跟上房屋貸款的償還速度。

購屋者也對該地區表現出了極大的興趣；7月份Realtor.com奧什科什房屋掛牌的瀏覽量達全國平均的四倍；且房產待在市場上的時間短暫，平均只有18天，而全國的房產平均停留時間為50天。

根據Realtor.com，許多美國人開始逃離像是密爾瓦基(Milwaukee)等大城市，改前往像奧什科什這樣生活成本較低的地方尋找房產；也因為如此，導致這些地區的需求不斷上升，庫存不斷減少，最終可能會給這些地區的房價帶來壓力。

康乃狄克州哈特福(Hartford)的房產中位數為44萬4000元，位居第二，僅次於奧什科什，其靠近紐約市的地理位置，也是吸引購屋者目光的原因之一；新罕布夏州曼徹斯特(Manchester)位居第三。

知名童裝品牌OshKosh B'Gosh發源於威斯康辛州奧斯哥斯。圖為該公司的工...
知名童裝品牌OshKosh B'Gosh發源於威斯康辛州奧斯哥斯。圖為該公司的工廠大門口。（路透）

房價 房地產 新罕布夏州

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