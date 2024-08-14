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曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢

編譯潘勛／即時報導
紐約市移民家庭一年多以前不幸上當，遭陌生中年無家婦女誆騙入住，要由法院判定才能叫她搬走。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）
紐約市移民家庭一年多以前不幸上當，遭陌生中年無家婦女誆騙入住，要由法院判定才能叫她搬走。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

紐約市曼哈頓伊朗裔移民克曼莎(Kermanshah)一家一年多以前不幸上當，遭陌生中年無家婦女誆騙入住，因未在法定期限內報警驅逐，白住女子就取得權利，要由法院判定才能叫她搬走；克曼莎指控該女子不僅偷竊財物，還把生理期穢物等腐敗垃圾亂扔，她說全家生活因此都毀了。

每日郵報(Daily Mail)報導，77歲的馬吉德‧克曼莎(Magid Kermanshah)1999年以38萬5000元，買下該曼哈頓東側的兩房公寓，供自己老病垂危的母親居住，而他的妹妹則搬來照料病人；目前類似的公寓要價130萬元。

馬吉德的女兒多娜‧克曼莎表示，他們家的苦難自2023年5月開始。她姑媽由臉書接到一名自稱「諾兒」(Noor，為報導取的化名)的伊朗遠親訊息；諾兒表示想前來，悼念幾個月前病逝的家族女性長者。諾多娜的姑媽不疑有它，讓諾兒前來。諾兒一來就哀求，因為自己剛被趕出女兒芝加哥的家，希望能暫時與多娜的姑媽合住幾天。多娜的姑媽不好意思對其他家人講，因此讓諾兒住了下來。

沒想到幾天變成幾星期。多娜的姑媽終於向家人們吐實不認識諾爾，一切為時已晚。紐約市法規定，白住的人在房內住了30天，就有居住權。馬吉德2023年6月去電警察局，指控諾兒非法占住，當時她已住一個月以上了，因此警察無法強制將她帶走。

克曼莎一家只能尋求法院頒驅逐令。官司自2023年11月開始，但一直在法院拖延；克曼莎一家表示，諾兒的行為愈變愈怪異；據說偷了往生祖母值5萬元的珠寶、出生證明，還有叫人噁心的習慣，例如把用過的衛生棉扔在地板，垃圾成堆。

諾兒的背景很少，只知她無業，還有自稱是伊朗伊斯蘭革命前國家的間諜。諾兒另還向多娜的姑媽提出限禁令訴訟，但法官判為無罪。

克曼莎一家所提訴訟今年5月24日終於開審，法官向他們表示，最慢當周結束前就有判決，但現在已過數月還沒結果。紐約驅逐房客官司一般6到8個月會出結果，但該類案件的審理法院受苦於預算短絀、積案如山，困難的案件可以好些年才出結果。克曼莎一家還在等判決，諾兒則持續免費住著。

紐約市 曼哈頓

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