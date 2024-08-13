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MARTA舊車廂化身珊瑚礁棲息地 潛水員驚嘆變化好大

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海底人工島礁L。近期潛水員發現，舊車廂已成為人工島礁的一部分。(喬州自然資源廳)
亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海底人工島礁L。近期潛水員發現，舊車廂已成為人工島礁的一部分。(喬州自然資源廳)

亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)去年12月拆除並清理了兩節退役的捷運車廂，並將它們運往距離喬州奧薩巴島(Ossabaw Island)約23海里(nautical mile)的人工島礁。

不久前，MARTA派遣潛水員下水監測，發現了這些舊車廂上已生長著大量的軟珊瑚，還有九種游釣魚(game fish)穿梭其中。

此計畫是喬州自然資源廳(Georgia Department of Natural Resources, DNR)沿海資源部門40多年來建造人工魚礁歷史的一部分，旨在為近海海洋生物創造一個新的棲息地。

MARTA總經理兼執行長Collie Greenwood表示，很自豪於能夠以這種對環境負責的方式重新利用舊車廂。「僅僅幾個月內，我們就在舊車廂上看到這樣的發展真是令人興奮。」

隨著該計畫的早期成功，MARTA希望未來在人工島礁棲息地中添加更多退役的舊車廂。

「人工魚礁看起來很棒，珊瑚的生長和海洋野生動物的活動令我們感到鼓舞，」DNR沿海資源部門的海洋生物學家布林頓(Cameron Brinton)說。

「大家注意到，其中一個車廂的頂部已經倒塌，這是典型會發生的情況，隨著時間的推移，車廂將發生更多變化，成為海洋生物重要海洋棲息地的一部分，包括數量眾多的運動魚(sport fish)和瀕臨滅絕的海龜」。

多年來，喬州海底放置了各種人造結構，從舊橋樑到退役海軍艦艇，甚至還有坦克車。MARTA舊車廂是海底建築的最新成員。這座人工礁石首次建造於1976年。

亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海...
亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海底人工島礁L。近期潛水員發現，舊車廂已成為人工島礁的一部分。(喬州自然資源廳)

喬州 捷運

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